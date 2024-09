Soudan: Le président du Conseil Transitoire de souveraineté - CTS rencontre le président turc

New York — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan s'est réuni mercredi à New York, en marge des travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La réunion a porté sur les relations bilatérales et les moyens de soutenir et de renforcer les relations de coopération entre le Soudan et la Turquie.

Le président du CTS a informé le président turc des crimes et atrocités commis par la milice terroriste Forces du Soutien Rapide-FSR contre les civils et de la destruction des infrastructures du pays, faisant référence à la réponse du gouvernement du Soudan aux appels à la paix et à sa participation aux pourparlers de Djeddah, qui ont abouti à la signature de l'accord de Djeddah en mai 2023, un accord auquel les milices rebelles n'ont pas adhéré à le mettre en oeuvre.

Al-Burhan a exprimé ses remerciements et son appréciation à la Turquie pour son soutien continu au peuple soudanais à travers l'aide humanitaire appréciée qu'elle a fournie aux citoyens touchés par la guerre, les torrents et les inondations, saluant les positions de la République de Turquie en faveur du Soudan dans les forums internationaux et régionaux.