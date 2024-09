Soudan: De nouveaux partenariats stratégiques pour renforcer la coopération avec la Chine

Portsudan — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr. Gibril Ibrahim a révélé des efforts intensifs pour établir de nouveaux partenariats stratégiques afin de renforcer les relations de coopération économique avec la République populaire de Chine.

Lors de sa rencontre avec le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Chine au Soudan, Zhang Xianghua, au siège du ministère mercredi, il a souligné les efforts continus pour exploiter le port de Haidub, qui est basé sur un partenariat entre les deux pays pour les exportations de bétail, et pour surmonter les obstacles à son fonctionnement et chercher à construire un nouveau partenariat en établissant un abattoir mondial moderne pour les produits carnés dans la région dans le but d'ajouter une nouvelle valeur économique aux exportations de bétail du pays et d'ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer le développement des relations économiques conjointes et de chercher à faire bénéficier le Soudan du financement accordé à l'Afrique par le président chinois, qu'il a annoncé lors du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, d'une valeur de 50 milliards de dollars pour financer des projets d'infrastructures et de services.

De son côté, Zhang Xianghua, chargé d'affaires chinois a souligné l'intérêt de son pays à encourager les entreprises et les investisseurs chinois à conclure de nouveaux partenariats avec la partie soudanaise et a exhorté les entreprises d'investissement à reprendre leur travail, à achever leurs projets existants au Soudan et à commencer à mettre en oeuvre de nouveaux projets.