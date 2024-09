Soudan: Le ministre des Affaires étrangères participe à l'événement humanitaire concernant le pays

New York — Le Ministre des Affaires étrangères M. Hussein Awad Ali a participé mercredi à l'événement humanitaire organisé aux Nations Unies concernant le Soudan intitulé : « Le coût de l'inaction : Soutien urgent et collectif pour accroître l'ampleur de la réponse humanitaire au Soudan. » Organisé conjointement par l'Arabie saoudite, l'Égypte, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Agence de coordination de l'aide humanitaire et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le ministre a prononcé un discours lors de l'événement, traitant de la guerre imposée au peuple soudanais de l'étranger et de ses répercussions sur le plan humanitaire. Il a expliqué les efforts du gouvernement soudanais pour ouvrir les points de passage, y compris le poste frontière d'Adré avec le Tchad et l'aéroport de Dongola, et pour faciliter le transfert de l'aide humanitaire aux personnes touchées.

Il a souligné l'échec de la communauté internationale à remplir ses obligations. engagements dans le domaine humanitaire. Au cours de son discours, il a remercié les pays amis et frères qui ont supporté la charge de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées au Soudan.

Les discours des intervenants des pays organisateurs de l'événement et des pays donateurs qui ont fourni de l'aide au Soudan ont abordé l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui a frappé le Soudan à la suite de la guerre, et ils ont lancé des appels à la communauté internationale pour qu'elle fournisse davantage d'aide et augmenter le volume du financement et des opérations humanitaires. Ils ont également remercié le gouvernement du Soudan pour sa réponse en ouvrant les points de passage à des fins humanitaires et ont demandé la poursuite de cette coopération, et ils ont également appelé à la nécessité de parvenir à une solution à la crise pour mettre fin à la souffrance des Soudanais.