Afrique: Le Maroc, un pays 'très dynamique' en matière d'organisation des grands évènements sportifs (Directeur à Interpol)

Marrakech — Le Maroc est un pays "très dynamique" en matière d'organisation des manifestations sportives internationales, dont il oeuvre à assurer la sécurisation en collaboration avec ses partenaires de l'Organisation internationale de police criminelle, a souligné, mercredi à Marrakech, Cyril Gout, directeur de l'Appui opérationnel et de l'analyse à Interpol.

"Le Maroc est un pays très dynamique qui va accueillir de grands évènements sportifs dont nous oeuvrerons ensemble à la sécurisation en mettant en place, à travers Interpol et le projet Stadia, des dynamiques de groupe entre les différents pays pour renforcer la sécurité et partager les meilleures pratiques" dans ce domaine, a indiqué M. Gout à la presse en marge d'un atelier international sur la sécurité et la sûreté des grands évènements, organisé par Interpol à travers le projet Stadia en coordination avec la DGSN.

M. Gout, qui représente Interpol à cet évènement, a précisé que le projet Stadia est axé sur la sécurité et la sûreté des grands évènements sportifs, rappelant que la Coupe du monde Qatar-2022 et les Jeux Olympiques de Paris ont démontré l'efficacité de ce dispositif.

Lors de cet atelier de deux jours, des experts de plusieurs pays et organisations, des Nations unies et de la FIFA procèdent à un échange de leurs connaissances et leur expertise, dans l'optique de préparer des stratégies plus efficaces à l'avenir, a-t-il dit, notant que le projet Stadia met en place des systèmes, des critères, des règles et des procédures pour gérer les foules et faire en sorte que les divers partenaires (autorités locales, transporteurs, hôpitaux, etc) soient impliqués de manière optimale et sécurisée dans la gestion de ces évènements.

Cette démarche "est déployée dans un strict respect des droits de l'Homme et la nécessaire protection des données individuelles tout en mettant à la disposition des différents intervenants les moyens d'Interpol et du Maroc", a-t-il expliqué, soulignant l'importance d'une analyse en temps réel des risques liés la cybercriminalité pour être en mesure de mieux détecter les menaces et de mieux travailler ensemble.

Cet atelier international vise à accompagner l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations-2025 et de la Coupe du Monde-2030 en édition conjointe avec l'Espagne et le Portugal, en contribuant au renforcement des capacités des membres de sécurité nationaux dans l'organisation des grands événements selon les règles et pratiques internationales, notamment en matière de gestion des foules, de contrôle de l'utilisation des installations sportives, de surveillance et d'anticipation des menaces, d'élaboration de plans d'action réguliers et d'urgence, et de gestion des centres d'opérations et des centres internationaux de coopération en matière de sécurité.

Outre les cadres marocains spécialisés dans le domaine de la sécurité sportive et de l'organisation de grands événements, prennent part à cette rencontre des responsables internationaux et des experts en sécurité représentant Interpol, la CAF, la FIFA ainsi que des experts dans le domaine de la sécurité sportive de plusieurs pays arabes, africains et européens.