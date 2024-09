Togo: LOA pour les chauffeurs de Gozem

La société Gozem, version togolaise de Uber, spécialisée dans les solutions de transport et de logistique, a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau programme visant à faciliter l'accès à la propriété des motos et voitures pour ses conducteurs.

Ce projet, soutenu par CFAO Motors, permet aux chauffeurs de taxis et conducteurs de motos de devenir propriétaires de leurs engins. Pour de nombreux conducteurs, l'achat d'une moto ou d'une voiture neuve représente un investissement conséquent, souvent difficile à atteindre.

Afin de répondre à cette problématique, Gozem a mis en place un modèle de location avec option d'achat (LOA), qui permet aux conducteurs de payer progressivement leur véhicule tout en poursuivant leur activité. Cette initiative vise non seulement à améliorer les conditions de travail des conducteurs, mais aussi à promouvoir l'entrepreneuriat local et à favoriser l'inclusion économique. À ce jour, plus de 2 000 motos ont été mises à disposition dans le cadre de ce programme, et elles sont en cours d'attribution.

En plus des motos, Gozem propose également des tricycles et des voitures. Une dizaine de véhicules sont déjà disponibles. Ce programme connaît un succès croissant : plus de 1 000 conducteurs de motos ont déjà terminé de rembourser leur engagement et sont désormais propriétaire. Avec une implantation dans sept villes togolaises, dont Lomé, Tsévié, Atakpamé, Kpalimé, Aného, Sokodé et Kara, Gozem est devenu un acteur clé dans le secteur du transport. La société compte aujourd'hui des dizaines de milliers utilisateurs quotidiens. Elle s'est développée dans plusieurs pays africains sur le même modèle.