Madagascar: XIXème Sommet de la Francophonie - Andry Rajoelina attendu à Paris

Madagascar sera représenté au plus haut niveau à l'occasion du prochain rendez-vous du monde francophone dans la capitale française.

Participation

Le Conseil des ministres du 18 septembre dernier a approuvé l'affectation de crédits de trois ministères (Affaires Étrangères, Économie et Finances, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique) à titre de participation de Madagascar au « Village de la Francophonie » qui se tiendra du 02 au 06 octobre prochain, au Centquatre-Paris, par référence à l'adresse de l'établissement public de coopération culturelle qui se trouve au 104, rue d'Aubervilliers dans le 19ème arrondissement. 19ème comme le Sommet de la Francophonie qui réunira dans la ville lumière les 88 États et gouvernements ayant en commun l'usage du français.

Lieu d'échanges

Le président Andry Rajoelina est attendu à ce grand rendez-vous francophone placé sur le thème : « Créer, innover, entreprendre en français ». Le numéro Un malgache rencontrera pour l'occasion des dirigeants issus de l'espace francophone dont évidemment des personnalités du pays hôte. Il ne manquera pas non plus de visiter le « Village de la Francophonie » qui rassemblera des pavillons de plus de 30 pays et régions du monde dans l'établissement artistique de la Ville de Paris, un lieu d'échanges et de découvertes de la diversité culturelle de l'espace francophone qui compte 321 millions de personnes à travers la planète.

Partage de responsabilités

Après les Jeux olympiques et Paralympiques 2024, le XIXème Sommet de la Francophonie est le second événement majeur accueilli par Paris. Et ce, 33 ans après avoir abrité en novembre 1991 le IVème Sommet qui avait rassemblé 47 États parlant le français. Contre presque le double aujourd'hui. Lors du XIIIème Sommet qui avait eu lieu en novembre 2022 à Djerba en Tunisie, Madagascar était représenté par le Premier ministre Christian Ntsay.

Celui-là même qui conduit actuellement la délégation malgache à la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Pour sa part, le président Andry Rajoelina se rendra à Paris, un mois après sa visite en Chine. Un partage de responsabilités dans le temps et dans l'espace, entre les deux hommes qui sont complémentaires à la tête de l'Exécutif bicéphale.