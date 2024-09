Madagascar: Mahajanga 1 - La plateforme Firaisankina au bord de la rupture

Outre l'élection municipale à Antananarivo renivohitra, celle de Mahajanga 1 se trouve également au centre de tous les intérêts. La solidarité de la plateforme Firaisankina y est plus que jamais menacée.

Les alliances se font et se défont au gré des conjonctures mais surtout des enjeux électoraux. Dans la capitale de la région Boeny, Mahajanga 1, l'effritement de la plateforme Firaisankina s'annonce imminent. Entre les 4 partis membres de la plateforme, à savoir le Tiako i Madagasikara (TIM), le Tsara Tahafina (TT), l'Antoko Politika Madio (APM) et le Hery Vaovao ho an'ny Madagasikara (HVM) et le Pro-Siteny, le divorce se profile à l'horizon. Alors que Rivo Rakotovao, avec l'aval des leaders des quatre partis, a pu déposer sa candidature ce mardi, le Pro-Siteny, avec le député Christian Afakandro en tête de fil, a, contre la volonté des autres partis membres du Firaisankina, également marqué en grande pompe son entrée en lice, hier avec Fabien comme candidat.

Veto

Le principal objectif de la plateforme Firaisankina est de gagner dans tous les chefs lieux de province aux élections communales et des conseillers communaux. Les comportements de certains membres de la plateforme risquent néanmoins de compromettre cette ambition. Alors que la liste dirigée par Rivo Rakotovao, avec des candidats conseillers issus des quatre partis membres de la plateforme, porte déjà les couleurs du Firaisankina à cette course à la mairie de Mahajanga 1, Christian Afakandro rapelle que le co-leader de la plateforme, Siteny Randrianasoloniaiko, n'a pas approuvé cette candidature. « Aucun parti n'a le droit de veto », s'est défendu le président national du parti HVM, Rivo Rakotovao, tout en indiquant que « le Pro-Siteny n'a pas respecté le règlement intérieur de la plateforme et la loi sur les partis politiques et les groupements des partis politiques car les textes sont clairs, lorsqu'un groupement de parti présente un candidat dans une circonscription donnée, le parti membre de ce groupement n'a plus le droit de présenter un autre candidat».

%

Plainte

« Des citrons au service des oranges ». Telle est la première réaction par rapport à cette situation et l'identité de celui que le Pro-Siteny a investi comme étant son candidat à Mahajanga 1. En voulant coûte que coûte soutenir un candidat avec trop d'affinité avec le régime, Fabien, Siteny Randrianasoloniaiko a, selon les explications, porté plainte au niveau de l'OVEC, contre Rivo Rakotovao pour usurpation de signature, faux et usage de faux. Une allégation que le candidat du Firaisankina a niée. D'après lui, sa candidature a suivi toutes les procédures et Siteny Randrianasoloniaiko n'est pas signataire de son mandat. « Avec leurs comportements cavaliers, le Pro-Siteny risque de nouveau de perdre à la plateforme Firaisankina comme ce fut le cas durant les mouvements du Collectif des candidats », a regretté Rivo Rakotovao. En tout cas, ce sont les « oranges », avec le soutien des « citrons », qui vont tirer profit de cette situation.