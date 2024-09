La deuxième édition du Nouveau regard ivoirien ( Nri Awards) se tiendra le 22 novembre 2024, à Abidjan. C'est à l'initiative des jeunes ivoiriens pour renforcer les relations entre la Turquie et la Côte d'Ivoire.

Selon le président de Nri Award, Bakayoko Mohamed, cet événement permettra aux entreprises turques exerçant dans le secteur de l'agriculture, les produits de nettoyages, de la cosmétique, des sanitaires, des meubles, etc. Et de présenter leurs produits, créant ainsi une opportunité de connectivité, d'échange et de vente. Également, cela favorisera des partenariats et des collaborations futurs entre les hommes d'affaires ivoiriens, mettant en valeur les mérites et les réalisations de l'année 2024 des entreprises, annonce un communiqué transmis à fratmat.info le mardi 24 septembre 2024.

Pour cette deuxième édition le thème central est : « Connectivité intégrale et coopération Turquie-Côte d'Ivoire ». Selon les organisateurs, 5000 visiteurs sont attendus à ce forum.

Ce rendez-vous se veut une lucarne pour partager les valeurs de travail, d'entrepreneuriat et de leadership aussi surtout d'impliquer activement la jeunesse ivoirienne dans la construction d'une Côte d'Ivoire en plein développement durable, tout en renforçant les relations bilatérales entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La rencontre sera également consacrée pour sensibiliser la jeunesse sur divers thèmes, à promouvoir l'accès à l'éducation, à la santé, et aux opportunités économiques contribuant au développement durable du pays. Cette 2è édition, il faut le noter sera marquée par des conférences, panels et ateliers animés par des experts nationaux et internationaux. Nouveau regard ivoirien est fondé en mai 2020 en Turquie par des jeunes ivoiriens