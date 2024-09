Maroc: M. Bourita s'entretient à New York avec son homologue de Sainte Lucie

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, mercredi à New York, avec son homologue de Sainte Lucie, Alva Romanus Baptiste. Lors de ces entretiens tenus en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux ministres ont discuté des moyens de développer davantage les relations entre le Maroc et Sainte Lucie.

Cette entrevue a été l'occasion de se féliciter des multiples programmes de coopération mis en œuvre entre les deux pays. MM. Bourita et Romanus Baptiste ont ainsi convenu de signer prochainement une nouvelle feuille de route de coopération visant à élargir les domaines de coopération bilatérale, et à renforcer la dimension économique pour promouvoir les échanges et les investissements entre les deux pays.