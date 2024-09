Maroc: Tiznit - Le renforcement du transport scolaire au centre des priorités de l'INDH

Tiznit — L'Initiative nationale pour le Développement humain (INDH) accorde un grand intérêt particulier à la généralisation de la scolarisation au niveau de la province de Tiznit, notamment en milieu rural, à travers le renforcement de la flotte du transport scolaire qui constitue un outil indispensable pour la lutte contre le décrochage scolaire.

En effet, l'INDH a érigé en priorité absolue le développement du transport scolaire et ce dans le cadre de son 4è programme relatif à l'"impulsion du capital humain des générations montantes". C'est le cas à la commune rurale d'Anzi où le transport scolaire contribue de manière notable à améliorer les conditions d'apprentissage et de réussite des élèves de Dar Talib, à promouvoir la scolarisation et à alléger les dépenses des familles défavorisées.

Dans une déclaration à la MAP, Hossein Amalou, cadre à la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Tiznit, a souligné que l'INDH a contribué à l'acquisition de 32 bus scolaires, notant que ces véhicules bénéficient à plusieurs élèves au niveau de la province.

Et d'ajouter que le transport scolaire contribue de manière significative à promouvoir la scolarisation des enfants et à améliorer leurs conditions d'apprentissage. Pour sa part, le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves à l'école communautaire "Abdelmoumen", Al Arbi Ouahbi a souligné qu'à la faveur des interventions de l'INDH, le déplacement des apprenants vers les établissements scolaires, est désormais accessible dans les meilleures conditions.

Ces véhicules contribuent à lutter contre le décrochage, remédier au problème de l'éloignement des établissements scolaires, notamment en milieu rural, et à élargir l'accès des enfants au transport scolaire, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, s'est félicité M.Ouahbi.

En somme, l'INDH a fait de l'accompagnement des générations montantes un objectif prioritaire dans le cadre de sa phase III, pour lutter contre la déperdition et l'échec scolaires et favoriser leur épanouissement, dans le but de promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie.