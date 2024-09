Maroc: Mission d'étude marocaine au Portugal et en Espagne pour renforcer l'Économie Bleue

Rabat — Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé, du 16 au 20 septembre, une mission d'étude au Portugal et en Espagne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à approfondir la compréhension des dynamiques de fonctionnement des clusters côtiers, actuellement en phase de développement au Maroc, indique le ministère dans un communiqué.

La délégation marocaine comprenait des représentants du Ministère de l'Économie et des Finances, du Département de la Pêche Maritime, de l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA), ainsi que des acteurs clés de l'économie bleue des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa (Wilaya, Centre Régional d'Investissement, Tanger Med...), accompagnés de représentants du secteur privé, fait savoir le communiqué.

Lisbonne - Forum Oceano et initiatives innovantes

La mission a débuté à Lisbonne par une réunion avec le Forum Oceano, à l'Institut Hydrographique, permettant ainsi à la délégation d'apprécier les initiatives et projets novateurs qui renforcent ce pôle d'innovation, tels que le Hub Azul Portugal, le Blue Digital Hub, et le Roteiro Naval CarbonoZero. Le programme Tagus Innov, une initiative OpenInnovation du port de Lisbonne, lancée par le Portugal Blue Digital Hub pour stimuler l'innovation maritime dans les secteurs des loisirs et du tourisme, a également été présenté.

Tagus Innov vise à relever des défis réels par le biais de projets pilotes et de collaborations. La Direction générale de la politique maritime a, quant à elle, présenté l'action intégrée de l'Union européenne en matière de politique maritime, couvrant les bassins atlantiques et l'initiative WestMED.

Vigo - Opportunités de collaboration et transferts de technologies

À Vigo, la délégation a été reçue par M. Carlos BotanaLagaron, président du port de Vigo, premier port européen à appliquer une stratégie globale de croissance bleue. Cette rencontre a permis d'explorer les opportunités de collaboration et d'innovation. M. Oscar Gomez, directeur du cluster naval Aclunaga, a également présenté le soutien apporté aux entreprises du secteur naval.

La délégation a ensuite visité l'Université de Vigo, plus particulièrement le Campus do Mar, dédié à la recherche et à l'enseignement dans les sciences de la mer, ainsi que la station maritime Toralla Ecimat. Par ailleurs, les membres de la délégation ont participé à des activités de tourisme de pêche organisées par l'association Amarturmar.

Madrid - Rencontre avec le Cluster Maritime Espagnol

À Madrid, la délégation a rencontré M. Javier Garat Pérez, président du Cluster Maritime Espagnol, qui a partagé les réussites de la collaboration entre les acteurs maritimes espagnols. Il a notamment mis en avant l'importance du système de gouvernance, de l'organisation du cluster, de sa forme juridique, ainsi que des ressources humaines, des partenariats et du financement.

Au Ministère de l'Industrie et du Tourisme, la directrice du département des initiatives innovantes a présenté les dispositifs gouvernementaux ainsi que les mécanismes de financement destinés à soutenir les clusters, y compris ceux liés à l'économie bleue.

Cadix - Visite de la zone franche et du projet Incubazul

La mission s'est conclue à Cadix, où la délégation a été accueillie par M. Fran Gonzalez, délégué de l'État à la zone franche de Cadix. Le projet"Incubazul", un incubateur favorisant l'innovation et les talents dans l'économie bleue, a été présenté à la délégation, qui a également visité les installations de la zone franche, dont le nouvel incubateur construit à partir de conteneurs maritimes recyclés.

Cette mission d'étude reflète la volonté du Maroc de s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour consolider ses propres initiatives dans le domaine de l'économie bleue, tout en favorisant des opportunités de collaboration internationale.