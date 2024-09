Maroc: Tarfaya - Forte contribution de l'INDH à l'enseignement préscolaire

Tarfaya — D'importants projets visant la généralisation de l'enseignement préscolaire ont été réalisés au niveau de la province de Tarfaya, notamment en milieu rural, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

En effet, dans le sillage de la troisième phase de l'INDH (2019-2023), en particulier son 4è programme relatif à l'"impulsion du capital humain des générations montantes", 16 unités d'enseignement préscolaire ont été construites et équipées dans les différentes communes de Tarfaya au profit de 360 enfants, en plus de l'appui à la gestion de ces unités éducatives.

Ces structures éducatives ayant mobilisé une enveloppe budgétaire d'environ 4,30 millions de dirhams (MDH), assurent aux enfants diverses prestations et services à même de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions et de persévérer sur la voie de l'apprentissage et de la réussite.

Toutes ces unités du préscolaire sont gérées par la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire dans le cadre d'un partenariat avec le comité provincial de développement humain (CPDH) et la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports. Parmi les établissements d'enseignement abritant des unités dr préscolaire dans la province de Tarfaya, figurent les écoles primaires "Uqba Ibn Nafie El Fihri" et "Yahay El Gdali", qui constituent des exemples de réussite.

Dans ce cadre, le directeur de l'école primaire "Uqba Ibn Nafie El Fihri", Said Berkaoui a indiqué dans une déclaration à la MAP que le soutien de l'INDH a largement contribué à consolider les capacités cognitives des enfants et des générations montantes, à renforcer l'offre préscolaire et à améliorer la qualité de l'éducation dans la province.

L'école compte désormais plus de 72 enfants en première et deuxième années du préscolaire, a fait savoir M. Berkaoui, relevant que l'encadrement est assuré par quatre éducatrices qui veillent à offrir aux enfants préscolarisés les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement.

A l'école primaire "Yahay El Gdali", quatre autres unités similaires ont vu le jour grâce à l'INDH, bénéficiant à 120 enfants, et dont l'encadrement est assuré par six éducatrices.

Pour Fatima Zahra Benguir, éducatrice dans cet établissement scolaire depuis deux ans, l'appui de l'INDH à l'enseignement préscolaire vise à garantir le développement socio-cognitif, physique, psychomoteur des petits écoliers, ainsi qu'à leur éveil intellectuel. De son côté, le Chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Tarfaya, Abdellah Dahi, a souligné que l'appui au préscolaire constitue un axe prioritaire destiné à soutenir le développement du capital humain des générations montantes.

S'agissant du transport scolaire, cinq minibus ont été acquis durant la 3éme phase de l'INDH pour faciliter l'accès des élèves issus des zones rurales aux établissements scolaires. Ayant nécessité un investissement total qui s'élève à 1,8 MDH, ces véhicules profitent annuellement à plus de 80 élèves issus des communes de Doura et Tah et du village de pêcheurs d'Amgriou.

En effet, le transport scolaire en milieu rural contribue amplement à lutter contre la déperdition scolaire, à faciliter l'accès des apprenants aux établissements scolaires, à rendre leurs déplacements fluides et à améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment chez les filles. En somme, la troisième phase de l'INDH a fait le pari d'investir dans l'apprentissage précoce, dans le but de faciliter l'épanouissement des enfants, en développant leur autonomie et leur socialisation.