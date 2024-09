Maroc: Interpol - Atelier international à Marrakech sur la sécurité des grands évènements sportifs

Marrakech — Les travaux d'un atelier international organisé par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), en coordination avec Interpol, à travers son projet Stadia sur la sécurité et la sûreté des grands évènements sportifs, se sont ouverts, mercredi à Marrakech.

Cette rencontre est marquée par la présence d'une cinquantaine de participants représentant les autorités policières des pays membres, des organisations internationales et régionales, des organisateurs de grandes manifestations et des parties prenantes. L'atelier de deux jours porte sur l'examen des meilleures pratiques en matière de gestion des grandes manifestations sportives aux niveaux national et international dans divers sports et activités parallèles, impliquant une organisation rigoureuse et une coordination étroite au niveau interne et une coopération au niveau international.

L'atelier, qui s'inscrit dans le cadre de l'adhésion du Royaume au projet Stadia parrainé par Interpol, aborde plusieurs sujets liés à la sécurité des grandes manifestations sportives, notamment l'examen des normes de sécurité et de sûreté lors de l'organisation de matches de football internationaux et continentaux, les mécanismes d'échange et d'utilisation d'informations sur la sécurité des manifestations, les techniques de coordination entre les représentants des appareils de sécurité, le rôle des mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité dans la coordination des organisateurs de manifestations sportives, ainsi que l'expérience marocaine dans le domaine de la sécurité des manifestations sportives.

%

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le Préfet de Police Hail Zitouni, Directeur de la Sécurité Publique à la DGSN, a souligné que la réunion de Marrakech permettra de discuter et de partager les meilleures pratiques visant à minimiser les menaces potentielles pour les grands événements sportifs, grâce à des présentations d'experts et de représentants du projet "Stadia".

Cette réunion importante vise également à échanger des expériences et à partager les meilleures pratiques afin d'améliorer la pratique des sports et les différents aspects de l'organisation des grandes manifestations, à travers le renforcement des capacités des services concernés et des équipes d'intervention pour assurer la sûreté et la sécurité des enceintes sportives et l'examen du rôle des canaux d'information dans le cadre de l'échange de données lors des grands événements sportifs pour faire face aux principaux défis liés à ces événements, a relevé M. Zitouni.

Dans ce sens, il a noté que les grands événements sportifs internationaux, qui se déroulent dans des lieux vastes et dispersés, posent de nombreux défis en matière de sécurité pour les pays hôtes, devenus la cible de nombreuses activités criminelles, ainsi que pour les professionnels de la sécurité appelés à gérer ces défis conformément aux normes internationales et dans le plein respect des droits et des libertés, tout en oeuvrant à trouver un équilibre entre la bonne gestion, le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et la protection des personnes et de leurs biens.

À cet égard, M. Zitouni a rappelé l'importance capitale que le Maroc, en général, et la DGSN, en particulier, accordent à la coopération régionale et internationale en matière de sécurité dans le cadre de sa stratégie de lutte contre toutes les formes de criminalité, en particulier la criminalité transnationale et le terrorisme, en coordination avec ses partenaires et Interpol.

L'atelier aborde l'une des questions les plus importantes auxquelles le monde est confronté aujourd'hui : la sécurité et la sûreté des grands événements, qu'il s'agisse d'événements sportifs, de célébrations culturelles ou de sommets politiques de haut niveau, qui posent en même temps des défis majeurs en matière de sécurité et nécessitent une planification et des stratégies minutieuses, a indiqué, à cette occasion, Falah Abdulla Al-Dosari, directeur général du projet «Stadia» à l'Organisation internationale de Police criminelle « Interpol ».

La réunion est l'occasion d'échanger des expériences entre les pays participants et de discuter des défis dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des grands événements, ainsi que de la manière d'apporter un soutien et une assistance à la sécurisation de ces événements, a-t-il ajouté.

Pour M. Al-Dosari, les grands événements nécessitent une coopération internationale accrue pour garantir la sécurité et la sûreté par le développement de cadres humains, l'échange d'informations et le soutien opérationnel sur le terrain.

Dans ce sens, il a souligné l'importance de continuer à élaborer des stratégies au service du système international afin que chaque grand événement se déroule dans un environnement sûr et stable, en insistant sur le rôle du projet Stadia, qui constitue, selon lui, une initiative pionnière dans le domaine de la sécurité des méga-événements.

S'appuyant sur quatre piliers principaux - le renforcement des capacités, la gestion des connaissances, les réseaux et les partenariats, et le Groupe de travail conjoint d'INTERPOL - le projet a contribué directement et efficacement à la sécurisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar et des Jeux olympiques de Paris 2024, a-t-il dit.

Dans le même sillage, Cyril Gout, directeur de l'Appui opérationnel et de l'analyse à Interpol, a souligné que cet évènement, qui connaît la participation d'intervenants nationaux, régionaux et internationaux, revêt une importance extrême pour tirer profit des différentes expériences en la matière et unifier les critères pour une réponse plus efficace face au défi imposé par l'organisation des grands évènements sportifs, devenus de plus en plus universels.

La sécurité constitue un pari à relever non seulement pour le pays d'accueil, mais aussi pour les différentes parties prenantes, qui s'activent et collaborent étroitement pour faire des évènements sportifs de grande envergure des rendez-vous sûrs et sécurisés, a relevé M. Gout, qui représente Interpol lors de cet atelier de haut niveau.

A cet effet, la rencontre de Marrakech du projet Stadia, qui se tient en perspective de la tenue au Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) et de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, mettra l'accent sur les bonnes pratiques et les meilleures stratégies pour gérer les grands évènements sportifs, a-t-il soutenu.

Cet atelier international vise à accompagner l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030 en édition conjointe avec l'Espagne et le Portugal, en contribuant au renforcement des capacités des membres de sécurité nationaux dans les domaines de l'organisation de grands événements selon les règles et pratiques internationales, notamment dans les domaines de la gestion des foules, du contrôle de l'utilisation des installations sportives, de la surveillance et de l'anticipation des menaces et des dangers, de l'élaboration de plans d'action réguliers et d'urgence, et de la gestion des centres d'opérations et des centres internationaux de coopération en matière de sécurité.

Outre les cadres marocains spécialisés dans le domaine de la sécurité sportive et de l'organisation de grands événements, des responsables internationaux et des experts en sécurité représentant Interpol, la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération internationale de football association (FIFA), ainsi que des experts dans le domaine de la sécurité sportive de plusieurs pays arabes, africains et européens participent également à cette rencontre.

Lancé en 2012, le projet Stadia vise à créer un Centre d'excellence afin d'aider les pays membres à planifier et à mettre en oeuvre les dispositifs policiers et de sécurité nécessaires lors de l'organisation de grandes manifestations internationales.

En s'appuyant sur les bonnes pratiques, les réussites et les enseignements tirés des pays membres ayant organisé de grandes manifestations internationales, le projet Stadia peut aider les futurs pays hôtes à se préparer de manière optimale en partageant avec eux les dernières connaissances et compétences en la matière.