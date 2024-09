Madagascar: King of Brésilien Jiu-jitsu - Mikaia Ranaivotsimba, le roi aspire à faire durer son règne

interview

Mikaia Ranaivotsimba, le premier roi du tournoi King of BJJ, a ouvertement partagé sa passion pour le Jiu-Jitsu brésilien. Son parcours ne fait que commencer et de nombreux titres sont à venir. Interview.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

« Je m'appelle Mikaia Ranaivotsimba, j'ai 28 ans. J'ai suivi des études supérieures en arts culinaires. Après avoir obtenu ma licence, j'ai intégré le monde du travail. Je pratique le Jiu-Jitsu brésilien au club Southside. »

Peux-tu donner un bref aperçu de ton parcours ?

« Mon histoire avec le Jiu-Jitsu a commencé en 2018 avec le club Southside. J'ai dû arrêter pendant un certain temps pour me concentrer sur mes études. En 2023, j'ai obtenu ma première ceinture bleue, remise par sensei Lanto. Concernant mon palmarès, j'ai été vice-champion et meilleur technicien au GT XVI No-Gi, demi-finaliste au Nach No-Gi 2023 et à la première édition du Gom. Récemment, j'ai terminé troisième au Nach No-Gi 2024, et j'ai été sacré champion au Metamoris Gi et au King of BJJ, première édition ceinture blanche-bleue. »

Pourquoi as-tu choisi le Jiu-Jitsu ?

« J'ai pratiqué d'autres disciplines auparavant, mais aujourd'hui, je me consacre uniquement au Jiu-Jitsu. J'ai choisi cette discipline car je suis convaincu de son efficacité, après avoir vu le premier UFC à l'époque. Je suis complètement immergé dedans en ce moment. »

Comment as-tu préparé le tournoi King of BJJ ?

« C'est un tournoi pour lequel je me suis bien préparé depuis 2022. En raison de mes études et de mon travail, je n'avais pas beaucoup de temps pour les compétitions précédentes.»

Quel fait te marque le plus dans le monde du Jiu-Jitsu ?

« Je n'avais pas pensé remporter le trophée de meilleur technicien au GT XVI et le titre de King of BJJ. J'ai été vraiment surpris. »

Qui est la personne qui t'inspire le plus ?

« Roger Gracie, Felipe Pena, Nicholas Meregali. »

Quelle citation préfères-tu ?

« Never give up ! »

Quel est ton objectif pour le futur ?

« Je vais poursuivre la compétition aussi longtemps que je le pourrai, accumuler des titres nationaux et internationaux. Si le temps me le permet, je souhaite devenir coach à l'avenir. »

Quels messages souhaites-tu transmettre ?

« Je m'adresse à tous les parents pour les encourager à inciter leurs enfants à faire du sport, en particulier le Jiu-Jitsu. Cette discipline est à la fois bénéfique pour la santé et aide à développer l'esprit. J'encourage également ceux qui ne sont pas encore adeptes à essayer, ne serait-ce qu'une fois. Pour les jeunes qui le pratiquent, continuez à suivre vos rêves, travaillez dur et soyez patients. La voie est déjà ouverte, surtout pour ceux qui le veulent et ont pour objectif d'aller plus loin. »