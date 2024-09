Madagascar: Financement des risques climatiques - Lancement officiel du Global Shield au pays

Madagascar est parmi les pays de plus en plus exposés à des risques climatiques, avec une augmentation des températures, des précipitations devenant plus rares et irrégulières, ainsi que des sécheresses fréquentes

« Avec le lancement officiel du Global Shield, Madagascar adopte une approche innovante en matière de gestion des financements et réaffirme son engagement à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables face aux risques climatiques et de son économie. » Propos tenus lors du lancement officiel du Global Shield against Climate Risks à Madagascar le 24 septembre dernier. Cette initiative ambitionne de permettre aux populations les plus vulnérables aux effets du changement climatique de renforcer les mécanismes de réponse aux catastrophes. Le tout, en faisant en sorte d'améliorer l'accès aux financements et de promouvoir des solutions innovantes et durables.

Avancées

Le développement de mécanismes de protection financière affiche des progrès considérables à Madagascar. Le pays dispose actuellement de plusieurs mécanismes dont l'assurance African Risks Capacity ou ARC sécheresse et cyclones. On peut citer également le mécanisme CAT DDO avec la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement (AFD) ou encore le mécanisme de Réponse Immédiate.

En plus de ces mécanismes, Madagascar dispose également de la Stratégie de Financement de la Gestion des Risques et des Catastrophes qui a été développée dans le cadre de la collaboration avec le programme ADRiFi (Africa Disaster Risk Financing) financé par la Banque Africaine de développement (BAD). Avec le lancement du Global Shield against Climate Risks, Madagascar entend renforcer ses capacités à faire face aux risques climatiques auxquels le pays est de plus en plus exposé. Lesdits risques se renforcent chaque année d'où l'importance des mécanismes de protection financière.