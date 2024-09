Madagascar: Intercommunalité dans l'Analamanga - Des projets communs pour la gestion des déchets et la mobilité

Les Communes de Tanjombato, Ankaraobato, Soavina, Ampitatafika, Anosizato Andrefana, Alasora, et la Commune urbaine d'Antananarivo ont participé à un atelier sur l'intercommunalité à Andoharanofotsy, mardi dernier. L'objectif principal de cette rencontre était de valider les projets identifiés et priorisés dans le cadre d'une initiative intercommunale visant à renforcer la coopération entre ces collectivités.

Cet atelier marque une avancée importante après plusieurs mois de consultations intensives entre les communes concernées. Deux grands axes de coopération ont émergé des discussions : l'amélioration de la gestion des déchets et l'élaboration d'un plan de mobilité intercommunal. Ces projets, essentiels au développement durable et à l'amélioration des services publics, sont au coeur des priorités locales.

Collaborations renforcées

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une étude sur l'intercommunalité à Madagascar, soutenue par l'USAID Madagascar et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à travers le Programme Rindra. Ce dernier a pour vocation de renforcer la gouvernance locale à Madagascar, notamment en encourageant les collaborations intercommunales dans les zones d'intervention du programme. En plus des communes de la région Analamanga, le programme Rindra s'étend également à celles des régions Menabe et SAVA, où l'intercommunalité est promue comme un levier pour la mise en oeuvre de projets structurants.

En tout, 25 communes d'Analamanga, 16 de Menabe et 20 de SAVA bénéficient de cet accompagnement qui vise à identifier, prioriser et mettre en oeuvre des projets communs. À ce jour, plus de 25 projets intercommunaux ont été identifiés dans les trois régions, avec pour certains des financements potentiels provenant du PNUD, des fonds propres des communes, ou encore d'autres partenaires techniques et financiers.