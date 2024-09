Madagascar: Faire Part Mamie Claire Course à la mairie d'Antananarivo - Les candidats de l'IRMAR et du TIM connus ce jour

Après un long moment d'attente, les Tananariviens connaîtront ce jour les principaux candidats aux municipales du 11 décembre, avant la sortie de la liste officielle des candidats, le 12 octobre prochain.

Il ne reste plus que quelques heures et tous les partis qui comptent participer aux élections communales et des conseillers communaux du 11 décembre doivent dévoiler l'identité de leurs candidats. Les Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (OVEC), selon le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante (CENI) qui a prolongé d'une semaine le délai de dépôt de candidatures, ont jusqu'à 17 heures pour recevoir les dossiers de tous ceux qui envisagent de prendre part à ce scrutin qui bouclera le cycle électoral entamé par la présidentielle de novembre 2023. Après le rejet de la candidature de l'ancien président, Marc Ravalomanana, l'identité de celui ou celle qui portera les couleurs du parti Tiako i Madagasikara (TIM) à la course à la mairie d'Antananarivo tout autant que celle du candidat de la coalition au pouvoir sera au centre de tous les intérêts.

Responsabilité

Deux principales forces politiques de la capitale, le TIM et le Tanora malaGasy Vonona (TGV) semblent attendre les dernières heures pour dévoiler leurs poulains. « Nous prendrons toutes les précautions possibles pour que notre candidat ne soit plus victime des coups venant de ce régime », a ainsi tonné Hanitra Razafimanantsoa, député Firaisankina du 1er arrondissement de la capitale, tout en avançant que « malgré les différents noms qui circulent, le TIM n'a pas encore fait son choix ». Les 6 députés Firaisankina de la capitale, selon les explications de la députée, sont toutefois en bonne position pour porter les couleurs du TIM à ces élections. « Non seulement ils ont déjà leur légitimité mais ils ont également déjà fait leurs preuves », a-t-elle soutenu tout en témoignant sa volonté de prendre sa responsabilité si le parti la désigne.

%

Espèce rare

De son côté, les ténors de la plateforme Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR) ont déjà indiqué que leur candidat pour les municipales à Antananarivo Renivohitra est déjà prêt. « Il s'agit d'une espèce rare et vous allez être surpris car notre candidat sera à la hauteur de celui ou celle de notre adversaire », a fait savoir Hery Rasoamaromaka, secrétaire national du parti TGV. En tout cas, dans les heures qui viennent, les Tananariviens pourront juger par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, après le rejet de la candidature de Marc Ravalomanana, jusqu'à hier en fin d'après-midi, l'OVEC Tana n'a enregistré qu'une seule candidature, celle de Joseph Martin Randriamampionona dit Dadafara.