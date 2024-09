Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre le prince héritier du Koweït

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré mercredi à New York le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Moubarak Al-Sabah. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York. La réunion a porté sur les relations historiques et bien établies entre le Soudan et le Koweït et sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères.

Le président du Conseil souverain a informé le prince héritier du Koweït des défis auxquels le Soudan est confronté dans le contexte de la rébellion menée par la milice terroriste Forces du Soutien Rapide-FSR contre l'État et ses institutions et de son ciblage systématique des civils, soulignant la réponse du gouvernement soudanais à toutes initiatives de paix visant à mettre fin à la guerre au Soudan sur la base de l'accord de Djeddah signé en mai 2023.

Le président du CTS a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement et au peuple de l'État du Koweït pour leur position honorable aux côtés du Soudan dans les circonstances qu'il traverse, faisant référence au pont aérien que l'État du Koweït a mis en place pour fournir aide et assistance aux Soudanais touchés par la guerre, les inondations et la pluie.