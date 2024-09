Soudan: Al-Burhan Adresse l'Assemblée Générale des Nations Unies

New York — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le général Abdel Fattah Al-Burhan, commandant en chef des forces armées, s'adressera demain, jeudi, le 26 septembre aux travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dont les activités ont débuté mardi au siège de l'organisation internationale à New York.

Le président du CTS est arrivé mercredi à New York, à la tête de la délégation soudanaise participant aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. En marge de l'Assemblée, Al-Burhan a tenu des réunions auxquelles ont participé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il tiendra également d'autres réunions avec les chefs d'État et de gouvernement de divers pays du monde. . Il rencontrera également des représentants d'organisations internationales et régionales pour discuter des moyens de coopération bilatérale et du rôle de la coopération multilatérale dans le cadre des Nations Unies pour construire un avenir plus stable.

Des experts et des diplomates ont souligné à la SUNA l'importance de la participation de président du CTS aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies et de présenter le discours du Soudan au cours de la session. Ils ont souligné l'importance des réunions tenues en marge de la participation alors qu'il était à New York, soulignant qu'elles serviraient les intérêts du Soudan dans le contexte de la révélation des plans des rebelles rapides et les pays qui les soutiennent avec des armes, des mercenaires et de l'argent, notant que les programmes d'Al-Burhan en marge de l'assemblée auront un impact positif sur les efforts diplomatiques du Soudan visant à mettre fin à la rébellion et à instaurer la paix et la stabilité.