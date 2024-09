Ethiopie: Les investisseurs pakistanais ont exprimé leur intérêt à investir dans la production d'aluminium et de métal au pays

Addis Abeba — Les investisseurs pakistanais ont montré un vif intérêt à investir en Éthiopie, en particulier dans les secteurs de la production d'aluminium, de métal et de papier d'emballage au sein des parcs industriels et de la zone franche de Dire Dawa gérés par la société de développement des Parcs industriels.

Shiferaw Solomon, directeur général des services de projets industriels de la société, a rencontré les investisseurs pakistanais pour discuter des opportunités potentielles de collaboration et d'investissement. Au cours de la discussion, le directeur général a décrit les infrastructures disponibles, les incitations à l'investissement et les avantages des 13 parcs industriels et de la zone franche de Dire Dawa.

Shiferaw a également souligné les avantages de la main-d'oeuvre jeune et instruite de l'Éthiopie, du climat d'investissement favorable et du soutien ferme du gouvernement aux parcs industriels comme facteurs idéaux d'investissement.

Les investisseurs pakistanais ont pour leur part noté que l'Éthiopie offre des conditions et des opportunités d'investissement favorable et ils effectuent actuellement une visite de pré-investissement pour explorer les opportunités dans les secteurs de l'emballage en aluminium, en métal et en papier au sein des parcs industriels.

Ainsi, la Société de développement des parcs industriels collabore étroitement avec l'ambassade d'Éthiopie au Pakistan pour renforcer la participation des investisseurs pakistanais dans les parcs industriels et les zones franches.