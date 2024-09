Ethiopie: L'INTO a salué le développement du jardin botanique à Addis-Abeba

Addis Abeba — La secrétaire générale adjointe de l'International National Trust Organization (INTO), Vanessa Targett, a souligné l'importance de développer des jardins botaniques résilients au changement climatique pour attirer le tourisme, saluant les activités en cours dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba pour le développement du secteur.

Un atelier réunissant des experts de l'INTO, de Heritage Watch Ethiopia et d'autres parties prenantes s'est tenu mardi à l'Université d'Addis-Abeba (AAU) pour discuter du projet de résistance au changement climatique qui vise à créer des jardins résilients au changement climatique préservant la culture et le patrimoine.

La secrétaire générale adjointe de l'International National Trust Organization, Vanessa Targett, a déclaré à ENA que le développement de jardins botaniques résilients au changement climatique et préservant le patrimoine en Éthiopie, en particulier à Addis-Abeba, est crucial à la fois pour la santé et le tourisme.

On rappelle que l'association Heritage Watch Ethiopia met en oeuvre le projet de résistance au changement climatique soutenu par l'INTO, un réseau mondial de 100 organisations patrimoniales. En tant qu'organe mondial important, l'INTO soutient l'association Heritage Watch Ethiopia, une organisation locale qui se consacre à la préservation du patrimoine culturel du pays.

« Nous sommes venus ici pour vraiment apprendre de Heritage Watch Ethiopia et voir le travail incroyable qu'ils font. En tant que l'un de nos membres, ils sont partenaires de nous sur le projet Withstanding Change, qui est un projet financé par le British Council qui finance six membres qui travaillent vraiment à l'adaptation et à la résilience climatique », a déclaré Targett.

Elle a félicité Heritage Watch Ethiopia pour son merveilleux travail sur la construction des jardins du patrimoine à Addis-Abeba comme le jardin botanique de Gullele.

« C'est vraiment merveilleux pour Addis de développer ses jardins botaniques. "C'est un atout formidable pour tout pays, et il y a tellement de biodiversité riche en Éthiopie que d'avoir un jardin botanique que les Éthiopiens, mais aussi les touristes et les visiteurs peuvent visiter."

Elle a également souligné la nécessité pour l'Éthiopie de jouer sa juste part en échangeant des connaissances et des meilleures pratiques de préservation du patrimoine dans le domaine de la nature et de la culture, qui est un mouvement mondial.

"INTO estime que le patrimoine naturel est tout aussi important que certains des types de patrimoine plus traditionnels auxquels les gens pensent, souvent les gens pensent aux vieux bâtiments, aux églises, aux mosquées et aux châteaux, des choses comme ça", a-t-elle noté.

La fondatrice et directrice exécutive de l'association Heritage Watch Ethiopia, Esther Sellassie Antohin, a souligné les réalisations de l'association dans le développement de jardins résilients au climat sur le campus de la faculté de commerce et d'économie de l'Université d'Addis Abeba.

Ces jardins mettent en valeur la résilience à la sécheresse et aux fortes pluies, garantissant la préservation des valeurs culturelles et patrimoniales, a-t-elle expliqué. Par ses initiatives, l'association cherche à sensibiliser à l'importance de la conservation du patrimoine et à promouvoir des pratiques durables, a-t-elle expliqué.

Dans sa présentation de l'atelier, le professeur Sebsebe Demissew, professeur de systématique végétale et de biodiversité à l'Université d'Addis-Abeba, a souligné la nécessité d'intensifier la recherche et les partenariats pour renforcer le jardin botanique de Gullele.

Le jardin botanique de Gullele, une ressource précieuse pour l'éducation, le divertissement et le tourisme, Sebsebe a indiqué que le jardin a convenu avec Ethiopian Airlines d'amener des passagers en transit dans la région.