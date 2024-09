Ile Maurice: Simla Kistnen perd une manche contre l'ex-ministre Sawmynaden

Simla Kistnen, la veuve de Soopramanien Kistnen, a perdu une manche contre l'ex-ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, dans l'affaire de constituency clerk. Elle lui réclame des dommages de Rs 50 millions. Simla Kistnen avait présenté une motion pour amender le paragraphe 11 de sa plainte. Dans son ruling, en date du 25 septembre, la Master and Registrar de la Cour suprême, Me Wendy Rangan, a rejeté la motion. L'ex-ministre avait objecté à cette motion, soutenant dans son objection préliminaire que la motion ne révélait aucune cause d'action.

Dans sa motion, Simla Kistnen expliquait vouloir enlever la date du 28 octobre 2022 pour la remplacer par le 15 mai 2024. La Master and Registrar a statué : «I would venture to say that there is no need to apply for the amendment of the date and that such proposed amendment is neither here nor there.» Elle a noté que la plainte avait été logée en 2022 et que la motion pour amender la plainte avait été déposée plus d'une année plus tard. Me Rangan a indiqué que cette motion constituait un abus de procédure de la cour et que, par conséquent, elle portait préjudice à l'ex ministre Sawmynaden en tant que défendeur. Simla Kistnen avait également réclamé que la cour prononce un jugement condamnant l'ex-ministre à lui verser les dommages réclamés et à lui présenter des excuses.

La veuve de Soopramanien Kistnen soutient que son défunt mari était un agent de Yogida Sawmynaden. Elle précise dans sa plainte qu'elle travaillait à son compte et qu'elle avait été privée de l'assistance financière de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pendant la pandémie de Covid-19. Elle allègue que l'ex-ministre a abusé de sa position en déclarant à la MRA et au National Pensions Scheme qu'elle était son constituency clerk.

Lex-ministre avait demandé le rejet de cette plainte à la cour et avait aussi précisé que cette allocation avait été versée sur le compte du défunt Soopramanien Kistnen, dit Kaya. Le 11 septembre, Me Rangan avait entendu les arguments mis en avant par les avocats de deux parties et elle a rejeté l'amendement réclamé par Simla Kistnen. Le procès en réclamation des dommages de Rs 50 millions sera ultérieurement entendu sur le fond.