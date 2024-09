Ile Maurice: Réunion importante de l'Alliance du changement

L'éventuelle candidature de Kugan Parapen (photo) comme candidat de Rezistans ek Alternativ (ReA) dans l'Alliance du changement devrait être discutée aujourd'hui, lors d'une réunion entre les cadres du Parti travailliste (PTr) et du Mouvement militant mauricien (MMM). Par la suite, ils communiqueront toute décision avec les dirigeants de ReA lors d'une rencontre avec eux demain (vendredi) pendant laquelle les trois partis devraient également signer un accord sur les propositions du programme électoral de ReA.

Cependant, cette candidature demeure le sujet qui alimente l'actualité. D'ailleurs, Ashok Subron, le porte-parole de ReA, intervenant au meeting de Triolet dimanche, l'a bien fait comprendre. «San li nou papiyon pou ena en sel lezel.» Il faisait référence à la candidature de Kugan Parapen et au symbole de leur parti.

Depuis quelques jours, quelques personnes, y compris le National Security Service (NSS), font ressortir que les membres de l'Alliance du changement ont pu trouver un accord pour offrir un ticket à Kugan Parapen. D'après leur scénario, les cadres de l'alliance devaient procéder à une redistribution des tickets dans la circonscription no 18 (Rose-Belle-Quatre-Bornes), avec Veda Baloomoody du MMM cédant la place à Kugan Parapen et Sydney Pierre, le secrétaire général adjoint du PTr, muté à Stanley-Rose-Hill. Toujours selon ce scénario, les trois candidats au no 18 seraient Arvin Boolell-Kugan Parapen Frédéric Curé. Une autre source ajoute que Sydney Pierre pourrait laisser la place à un membre du PTr, plus précisément un avocat.

«Attention aux fake news»

Toutefois, les principaux concernés balaient d'un revers de la main cette option. Veda Baloomoody maintient qu'il est quotidiennement sur le terrain avec Arvin Boolell et Sydney Pierre. «À ma connaissance, je suis toujours candidat au no 18. Il y a beaucoup de spéculations. Il faut faire également attention aux fake news de nos adversaires qui veulent semer la zizanie entre nous.» Pour sa part, Sydney Pierre se dit surpris. «Je n'ai pas eu cette information. Mon leader ne m'a rien dit concernent ma mutation. C'est la toute première fois que je l'entends.» À hier après-midi, Ashok Subron affirmait qu'il n'avait pas eu d'information sur la candidature de Kugan Parapen. Ce dernier n'était pas joignable.

Cependant, un cadre du MMM déclare qu'il n'est pas question de «bouger» Veda Baloomoody. «L'éventuelle candidature de Kugan Parapen est complexe. On lui avait proposé la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne Longue ou Rivière-des-Anguilles-Souillac, mais il a refusé.» Du côté du PTr, un des dirigeants maintient qu'il n'a rien entendu sur la mutation de Sydney Pierre et la candidature de Kugan Parapen. «Ce sujet n'a pas été abordé. Il faut faire très attention. Des proches du gouvernement et quelques éléments du NSS colportent des rumeurs pour semer le trouble dans notre alliance.»