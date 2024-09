Ile Maurice: Remous au no 18 - Balamoody ne veut pas céder sa place

En tentant de réaligner les candidats du PTr-MMM-ND-ReA, dans une ultime tentative d'accommoder Kugan Parapen comme troisième candidat de ReA, les dirigeants de l'Alliance du changement provoquent davantage de remous parmi leurs effectifs. Cela suscite un sentiment de colère au lieu de galvaniser les troupes face aux adversaires.

Le vieux routier qui est resté fidèle aux Mauves, Veda Balamoody, a déclaré à l'express, qu'il est sur le terrain «depuis longtemps». Paul Bérenger avait annoncé sa candidature depuis des mois, et Balamoody s'est mis à l'ouvrage depuis. D'autant qu'il y a eu pas mal de changements avec le nouveau découpage du no 18, qui est devenu l'une des plus grandes circonscriptions du pays.

Dans le camp d'Arvin Boolell, on espère, en mode off, qu'il ne faut pas tergiverser davantage, car il est temps de commencer à travailler comme une équipe. Les noms qui circulent ne sont pas tous des éléments fédérateurs, estiment les agents de Boolell. «On entend toutes sortes de noms. Nous lançons un avertissement à qui de droit : le MMM ne doit pas tenter de profiter de la confusion pour caser les proches du leader comme Dany Perrier ou Frédéric Curé, qui sont battus d'avance.»

Frédéric Curé, largement battu au no 15, n'a pas d'assises, et ce même s'il est le gendre de Paul Bérenger (il aurait épousé la soeur de Joana Bérenger). Personne ne le connaît au no 18, contrairement à Sydney Pierre, qui s'est vite fait adopter depuis qu'on lui a promis le no 18. «Sydney Pierre n'est pas le gendre de untel ou le mari de la fille de X. Comme Primerose Obeegadoo, les proches des politiciens doivent apprendre à se tenir à l'écart et ne pas gêner leurs proches politiciens. Déjà, la fille de Bérenger est un embarras au sein du BP pour nous au MMM ; n'ajoutons pas le gendre et la belle-soeur. On va disparaître de l'échiquier avec de tels choix dynastiques», observent Alan et Fritz, agents politiques désabusés du no 18. Quant à Kugan Parapen, les partisans de Boolell et de Balamoody pensent qu'il devrait se montrer humble et accepter un ticket au no 4 ou au no 13. ReA n'est plus seul et le parti doit faire des sacrifices. «Kugan ne doit pas penser qu'il va bénéficier de notre soutien sur le terrain. Le PTr et le MMM ont bien labouré ce terrain. Le PMSD aussi. Le papillon doit aller se poser ailleurs...»