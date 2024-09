Tunisie: Ministère de l'Économie et de la Planification - Pour un climat favorable à l'entrepreneuriat

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ridha Chaoued, a affirmé, lors de sa participation au colloque international sur le soutien et la protection de l'investissement, que la Tunisie s'est distinguée par la mise en place d'un système incitatif à l'investissement, considéré comme moteur de développement.

La conférence internationale sur la promotion et la protection de l'investissement, organisée par le ministère de l'Économie et de la Planification, en collaboration avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale, s'est tenue les 24 et 25 septembre.

A cette occasion, Hasna Jiballah, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des sociétés communautaires, a mis en évidence l'importance de la promulgation récente du décret qui a instauré un cadre juridique spécifique pour les sociétés communautaires, dans le but de mettre en place un projet national capable d'être un moteur de développement. « La Tunisie mise sur l'investissement et œuvre au développement de ses systèmes législatifs et institutionnels», a-t-elle souligné en substance.

« Ce projet repose sur les principes de justice sociale et de répartition équitable des richesses, à travers l'exercice collectif d'une activité économique adaptée aux besoins et aux spécificités des régions », a-t-elle ajouté. Hasna Jiballah a souligné qu'une approche participative est préconisée pour surmonter les obstacles législatifs, procéduraux et financiers afin de soutenir ce modèle d'entreprises.

Elle a en outre signalé que des lignes de financement d'un montant total de 40 millions de dinars ont été mises en place en vue d'accorder des prêts spécifiques à la création de sociétés communautaires à des conditions avantageuses.

Six accords de financement ont été signés avec des institutions financières nationales qui ont misé sur ce projet national, en partenariat avec le ministère des Finances et le Conseil bancaire.

Un système incitatif à l'investissement

De son côté, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ridha Chaoued, a affirmé, lors de sa participation au colloque international sur le soutien et la protection de l'investissement, que la Tunisie s'est distinguée par la mise en place d'un système incitatif à l'investissement, considéré comme moteur de développement.

« Cela a été possible grâce à l'amélioration du cadre institutionnel et législatif, la création d'un climat favorable à l'entrepreneuriat, la diversification du tissu économique régional et l'augmentation de la capacité d'emploi dans tous les secteurs, notamment ceux à forte valeur ajoutée», a-t-il dit.

Il a également rappelé que la Tunisie a été à l'avant-garde dans l'adoption de la loi sur les start-up, la première en Afrique, ainsi que la loi sur l'économie sociale et solidaire et le décret sur les sociétés communautaires. Il a ajouté que le ministère de l'Emploi est pleinement engagé dans cet effort national, en accordant des subventions et des avantages aux entreprises pour recruter les chercheurs d'emploi, en prenant en charge une partie des salaires ou les contributions patronales au régime de sécurité sociale pour les salaires.

Il a également précisé que le Fonds national pour l'emploi a réservé des fonds pour accorder des prêts à des conditions préférentielles, afin de créer des projets, soutenir les petites et moyennes entreprises et financer les sociétés communautaires.