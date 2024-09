Togo: Le HCRRUN va indemniser des victimes non vulnérables dans les Plateaux-Est et la Centrale

Le HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) poursuit ses opérations d'indemnisation des victimes non vulnérables. Une nouvelle session est donc prévue du 7 au 12 octobre prochain. D'après le communiqué de l'instance dirigée par Mme Awa Nana-Daboya, cette phase concerne les victimes des régions des Plateaux-Est et de la Centrale.

Inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de réparations du HCRRUN, elle a lieu dans la grande salle de la Mairie d'Amlamé pour les victimes non vulnérables des préfectures d'Akébou, d'Amou, de Haho, d'Anié, d'Est-Mono, du Moyen-Mono, de Wawa et de l'Ogou. Pour celles des préfectures de Tchaoudjo, de Blitta, de Sotouboua, de Tchamba et de Mô, elles sont conviées à la grande salle du conseil de la préfecture de Sotouboua.

Et, poursuit le communiqué, « La liste des victimes retenues pour cette session est disponible sur le site web du HCRRUN (www.hcrrun-tg.org) et également affichée dans les bureaux des préfectures et mairies concernées ».

Toutes les victimes à indemniser sont donc appelées à faire le déplacement de ces lieux précités, en se munissant soit d'une carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire ou à défaut de la carte d'électeur.

Quand à celles non inscrites sur la liste de cette phase, il leur est demandé de faire preuve de patience et de compréhension.