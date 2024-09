Mohamed Ali Nafti a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien qui doit recouvrer ses droits légitimes dont principalement son droit à l'autodétermination et à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur des causes arabes, dont principalement la juste cause palestinienne, lors de sa participation à la réunion consultative annuelle du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette réunion s'est tenue à New York à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Mohamed Ali Nafti a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien qui doit recouvrer ses droits légitimes dont principalement son droit à l'auto4détermination et à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain sur tous les territoires palestiniens avec pour capitale al-Qods al-Charif, Selon un communiqué du département paru hier.

Dans son discours, le ministre a souligné l'importance de la décision adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 septembre 2024, avec le soutien de 124 membres, appelant l'occupation sioniste à mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés, dans un délai de 12 mois. Cette décision repose sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant les effets juridiques des politiques et pratiques d'occupation en Palestine. Il a appelé à capitaliser cet élan international pour pousser vers la mise en oeuvre de cette décision, exhortant la communauté internationale à assumer sa responsabilité juridique et morale pour mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien et tenir l'occupation pour responsable de ses crimes.

%

S'agissant de la situation au Liban, le ministre a réitéré la condamnation ferme de la Tunisie de l'agression des forces d'occupation contre le Liban, ciblant des civils innocents et en violation flagrante de toutes les conventions et lois internationales. Il a exprimé le soutien indéfectible de la Tunisie au Liban et sa solidarité avec le peuple libanais, ainsi que son appui aux efforts internationaux visant à mettre un terme à cette agression.