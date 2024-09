Afrique: Une première en Tunisie - Forum des énergies renouvelables dans le continent

Disposant d'un important potentiel solaire, la Tunisie ambitionne de porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2035, de réduire de 46% l'intensité carbone de l'économie tunisienne et d'atteindre la neutralité carbone et un mix énergétique de 80% à l'horizon 2050.

La Tunisie abritera, les 6 et 7 novembre 2024, pour la première fois, le Forum des énergies renouvelables en Afrique (Refa) dans sa troisième édition.

Il est organisé notamment par le Salon international de la transition énergétique (Site), l'Association de l'industrie solaire en Afrique (Afsia), la Chambre syndicale du photovoltaïque (Cspv) relevant de l'Utica, la Middle East Solar Industry Association (Mesia) et l'association SolarPower Europe. Plus de 100 exposants de l'industrie électrique tunisienne et mondiale sont attendus pour présenter leurs derniers produits et solutions.

L'objectif étant de développer et stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), ont indiqué les organisateurs au cours d'une conférence de presse tenue hier.

Au programme, des débats autour des innovations dans le solaire, l'hydrogène vert, la mobilité électrique, l'éolien, la géothermie, l'hydroélectricité et le stockage. Dans le sillage du forum, des rencontres entre tous les délégués par le biais d'une plateforme de matchmaking de pointe.

%

Le président de la Chambre syndicale du photovoltaïque (Cspv), Ali Kenzari, a souligné que la Tunisie dispose d'un important potentiel solaire. Il a rappelé que le pays ambitionne de porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2035, de réduire de 46% l'intensité carbone de l'économie tunisienne et d'atteindre la neutralité carbone et un mix énergétique de 80%, à l'horizon 2050.

Et d'ajouter que le Refa, qui se veut une plateforme d'investissement et d'innovation, favorisera la rencontre d'un grand nombre d'acteurs du secteur dont les décideurs, les investisseurs et les développeurs de projets, et permettra, entre autres, de mettre l'accent sur les opportunités de financement et d'innovation proposées.

De son côté, le directeur exécutif de l'Afsia, John Frédérick van Zuylen, a souligné que la Tunisie dispose d'un programme ambitieux. Le responsable a rappelé que l'Afrique devrait investir environ 70 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, afin d'atteindre ses objectifs à l'horizon de 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).