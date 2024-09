Maroc: Le pays et le Danemark réaffirment l'importance stratégique de leurs relations bilatérales

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères du Danemark, M. Lars Løkke Rasmussen, ont eu des entretiens en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, couronné par l'adoption d'un Communiqué conjoint.

Dans ce communiqué, les deux ministres se sont félicités notamment des "relations bilatérales historiques et excellentes entre le Danemark et le Maroc, réaffirmant leur importance stratégique". Ils ont convenu de renforcer davantage les consultations politiques régulières.

La rencontre a été l'occasion de discuter des "engagements communs visant à renforcer davantage le partenariat entre nos deux pays dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment en matière du commerce et de l'investissement, de la migration et du développement". Ils ont, également, identifié des "secteurs clés de coopération", notamment "les énergies renouvelables, la technologie relative à la gestion de l'eau et la logistique".