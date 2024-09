Afrique du Nord: Le Danemark marque un intérêt pour 'l'Initiative Royale favorisant l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique'

Nations Unies (New York) — Le Danemark a souligné l'importance du partenariat bilatéral avec le Maroc en tant que pôle de stabilité et relais de croissance et de développement dans la région et en Afrique en général, marquant son intérêt pour "l'Initiative Royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique", et convenant de "poursuivre les discussions sur ces initiatives concernant l'Afrique".

Lors de leur rencontre à New York, en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue danois, M. Lars Løkke Rasmussen, ont discuté de "l'Initiative Royale favorisant l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique", lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2023, ainsi que de la "stratégie d'engagement du Danemark avec l'Afrique, "Le siècle de l'Afrique", lancée par le gouvernement danois en août 2024.

Dans ce contexte, le Danemark a "souligné l'importance du partenariat bilatéral avec le Maroc en tant que pôle de stabilité et relais de croissance et de développement dans la région et en Afrique en général".