Tunisie: ST - Rebondir...

Maher Kanzari et ses joueurs vont devoir se racheter devant l'ESMétlaoui.

La dure et douloureuse élimination du ST face à l'USMA n'est pas un événement simple à digérer. Contrairement aux prévisions d'avant ce duel en Coupe de la CAF, le Stade était tout proche de ramener la qualification au tour des groupes. C'était jouable et dans les cordes surtout après la victoire du match aller. Maintenant, le mal est fait et le ST devra bien apprendre de son échec continental pour avancer. Le plus important, c'est que la bande à Maher Kanzari marque ses premiers points en championnat après avoir perdu sur tapis vert devant l'ESZ lors de la première journée.

L'adversaire du jour, l'ES Métlaoui, vient avec trois points au compteur et ne sera pas facile du tout à manier. Jouer au stade Hédi-Naïfer est une bonne chose pour les équipiers de Sahraoui, même si ce sera aussi une pression de plus sur leurs épaules. Le public du ST n'est pas très content en ce moment. Même si l'élimination en Coupe de la CAF est injuste en partie, ce public reproche à Kanzari ses choix. Avec 0 point au compteur en championnat après une bourde administrative, il y a obligation de rachat. Certainement que les choix vont changer par rapport au match de l'USMA.

Kadida et Smaâli d'entrée ?

Ce sera normalement un onze plus offensif que face à l'USMA. Bilel Mejri, contraint à faire l'attaquant de pointe par moments, devrait repasser à droite, alors que Saâfi et Ibrahima, placés comme ailiers, peuvent laisser leurs places à d'autres éléments plus convaincants. Un joueur comme Kadida devrait avoir une chance comme attaquant de pointe qui va peser sur l'adversaire. Smaâli aussi pour dynamiser l'entrejeu et donner plus de solutions devant.

%

Kanzari conservera sa défense avec l'association Arous-Sahraoui à l'axe, et le duo Laïfi-Khalfa sur les flancs. Cette défense devra se montrer sobre jusqu'au bout et éviter les erreurs de placement qu'on a vues au dernier match. A l'entrejeu, Kanzari a une palette de choix. Si Oumarou est prêt (il a été légèrement touché au match de l'USMA et accuse un coup de fatigue), il sera là aux côtés de Touré. Sajed Ferchichi pourrait, également, retrouver son rang de titulaire comme milieu offensif de percussion. Bref, Kanzari, obligé de changer son onze vu que le profil du match est complètement différent cette fois, n'a pas le luxe d'expérimenter des idées et des joueurs, il doit rafler les trois points et permettre à son équipe de rebondir. Ca se jouera, entre autres, au niveau moral, les équipiers de Wassim Helal, secoués et si marqués après l'échec continental, devront tourner rapidement la page. Un démarrage honorable en championnat fera du bien à tous : joueurs, Kanzari et dirigeants également.