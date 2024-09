Afrique: Ligue 1 / Championnat national (2e journée) - ASS-EST (1-2) - Konaté, la carte gagnante !

Le jeune milieu ivoirien est parvenu à faire ce que ses camarades n'ont pas réussi à entreprendre : déverrouiller le bloc défensif des Capbonais.

ASS : Ghanmi, Maâtougui (Abed 73'), Ghouma, Amri, Ben Mohamed, Hichri (Haddad 73'), Mjahed, Mabrouk, Jouidi (Mariano 34'), Triki (Sarr 64') et Foning (Mannai 64').EST : Memmiche, Meriah, Jelassi, Ben Hmida, Bouchniba, Ogbelu (Abdelli 32'), Aholou, Tka, Derbali (Konaté 57'), Sasse (El Ayeb 85') et Sowe (Kada 46').

Au vu de la manière avec laquelle le match a débuté (création de surnombre par les joueurs de Soliman contre un jeu totalement porté vers l'offensive des "Sang et Or" qui cherchaient à trouver des solutions pour déverrouiller le bloc défensif adverse), on ne s'attendait pas vraiment à ce que les locaux créent la sensation et ouvrent la marque.

Un but venu contre le courant de jeu, signé Foning à la 17', quand il gagna un duel avec Hamza Jelassi et réussit à lober le portier "sang et or", Amanallah Memmichi, auteur d'une mauvaise sortie (outre qu'il a mal communiqué avec son défenseur axial). Une erreur partagée entre Memmiche et Jelassi qui a coûté un but.

Après ce but encaissé, les "Sang et Or" ont multiplié les tentatives pour revenir vite dans le match. A la 22', le tir sur coup franc direct de Bouchniba à la limite de la zone des 16 mètres est intercepté par le portier capbonnais, Ghanmi. Cinq minutes après, encore une tentative : contre rapide et effort personnel de Houssem Tka qui dribbla les défenseurs axiaux, mais son tir est intercepté par le gardien adverse (27').

Au fil des minutes, le coach "sang et or" a pris conscience que, déjà, son approche offensive manquait de perspicacité et qu'il fallait apporter du soutien à Kebba Sowe, resté souvent isolé dans les 20 derniers mètres. Pour ce faire, Miguel Cardoso a fait sortir un joueur de milieu, Onuche Ogbelu, et lancé un deuxième attaquant de pointe, Youssef Abdelli, passant ainsi à la formule 4-4-2 à la demi-heure de jeu.

Mais ce n'est ni Sowe, ni Abdelli, qui allaient marquer le but d'égalisation. Se faufilant sur la gauche, Wael Derbali adressa un centre puissant. Voulant dégager la balle, Firas Ghouma dévia sa trajectoire et trompe ainsi son propre gardien (39'). Et les deux protagonistes de rejoindre les vestiaires à la pause sur une égalité.

Changements payants

A la recherche du but de la victoire, Miguel Cardoso a incorporé à la mi-temps le jeune attaquant Zineddine Kada à la place de Kebba Sowe. La fraîcheur de Kada a apporté, certes, une plus-value à l'animation offensive, mais c'est une autre carte jouée plus tard par Cardoso qui allait s'avérer gagnante : Abdramane Konaté. Le jeune milieu ivoirien est parvenu à faire ce que ses camarades n'ont pas réussi à entreprendre : déverrouiller le bloc défensif des Capbonais. Il a, en effet, pris le temps de dribbler les défenseurs axiaux en pleine surface de réparation avant d'adresser un tir cadré et puissant qui laissa le portier capbonais sans voix (66').

Il n'en fallait pas plus pour remporter la victoire. Pour les "Sang et Or", c'était tout de même plus difficile que prévu. Pour l'ASS, c'est simple : quand on subit trop le jeu de l'adversaire, on encaisse forcément des buts.