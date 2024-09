Tunisie: Clôture de «La Nuit des idées» avec Joe Lociano à l'IFT - Quand musique et innovation se rencontrent

La musique de Joe Lociano, mêlant influences traditionnelles et contemporaines, offre une transition parfaite entre réflexions intellectuelles et expression artistique. Son concert promet d'être un moment fort, alliant créativité musicale et résonnance avec les thématiques abordées durant la journée.

L'Institut français de Tunisie (IFT) s'apprête à accueillir un concert exceptionnel ce soir, à partir de 20h30. Joe Lociano, de son vrai nom Mehdi Messaoudi, clôturera en musique la 9e édition de «La Nuit des idées». Né à Tunis, ce musicien multi-instrumentiste a forgé son expérience en tant que guitariste, multipliant les collaborations avec de petits groupes locaux dans la banlieue sud. Sa carrière a pris un tournant décisif lors de sa première apparition scénique aux côtés de Ridha Diki au Palais Ennejma Ezzahra.

Depuis, Joe Lociano a su s'imposer comme un artiste à part entière, avec déjà un album sorti en 2021 et un EP en 2023.

Ce concert s'inscrit dans le cadre de «La Nuit des idées» 2024, dont le thème «Lignes de faille - A l'ère des Deep Tech : innovation et société de la connaissance» promet des réflexions passionnantes. La journée sera consacrée à des débats et des échanges sur les innovations technologiques profondes et leur impact sur la société. Des acteurs publics et privés se pencheront sur les défis posés par ces avancées, notamment les écarts qu'elles peuvent creuser entre populations et pays.

La musique de Joe Lociano, mêlant influences traditionnelles et contemporaines, offre une transition parfaite entre ces réflexions intellectuelles et l'expression artistique. Son concert promet d'être un moment fort, alliant créativité musicale et résonnance avec les thématiques abordées durant la journée. Une belle occasion pour le public de conclure cette Nuit des idées sur une note mélodieuse et inspirante.