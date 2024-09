Tunisie: Le retour du CA se précise - Ça reprend !

Le Club Africain de cet exercice réclame un projet de jeu, emmené par son entraîneur David Bettoni, un effectif riche et un public hors normes, comme toujours. Cela ne pourra qu'apporter plus de fraîcheur à un championnat qui en a bien besoin...

Le CA n'est pas passé par toutes les phases en croisant la JSO, mais a tout de même conclu son après-midi de Ligue 1 avec une place de leader. Les émotions, les matchs aux scénarios improbables, le bonheur de remporter un match sur le fil, au forceps et à l'usure, ce sera pour plus tard en rencontrant les cadors, mais pour l'instant...Contre El Omrane, à l'expérience et à la malice, le Club Africain est donc passé, match ficelé dès le début avec deux buts en dix minutes. Et même quand les gars de Kadri ont poussé, surpris après les deux buts d'avance du CA, le portier Yeferni s'est chargé de sauver la baraque, confirmant un certain savoir-faire en la matière.

A 50% de son potentiel

Malgré ce (2-0) à la pause, dès la reprise, le camp omranien a, toutefois, trouvé le moyen de mettre le CA en danger, de façon assez irrationnelle toutefois. A Radès, en fin de week-end passé, l'affaire semblait entendue dès le début, même s'il y avait encore une petite réserve de folie côté CA comme côté JSO. Volet CA, en dépit de certaines corrections à apporter, l'on peut saluer et se réjouir du mental retrouvé et des duels engagés. Aujourd'hui, le CA n'est qu'à 50% de son potentiel, mais cette victoire de caractère lui permet de suivre le rythme de la concurrence et de surtout marquer son territoire.

En clair, ce ne sont que trois points glanés face à la JSO, mais peut-être que ceux-là marqueront les esprits des joueurs, des compétiteurs en fusion et en parfaite communion avec les fans en fin de match. Cette victoire aide à créer une dynamique que les joueurs ne peuvent que ressentir. Beaucoup de choses sont encore perfectibles au CA, mais ce premier succès à domicile ne peut que consolider une certaine force mentale de groupe et renforcer la solidarité autour de l'équipe. Pour conclure, sans hésitations, l'on peut affirmer que le scénario de dimanche dernier, à l'entame du match, est de ceux qui font naître les grandes ambitions au sein d'un club.

Et puis, il y a l'après match, la main courante, le vestiaire. A Radès, après l'explication face à la JSO, on a vu et entendu des joueurs «debout sur la table». Alors évidemment, on n'en est qu'à la 2e journée du championnat, mais c'est vrai que tous les voyants semblent au vert, et que cette saison, le CA a tout pour réussir. Le CA de cet exercice réclame un projet de jeu, emmené par son entraîneur David Bettoni, un effectif riche et un public hors normes, comme toujours. Cela ne pourra qu'apporter plus de fraîcheur à un championnat qui en a bien besoin...