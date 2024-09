Tunisie: ESS - Une belle carte à jouer !

Ce soir, l'Etoile a une belle carte à jouer, avec une meilleure fraîcheur physique que son adversaire mais avec un manque de compétitivité quelque peu compensé par de nombreux matchs amicaux, ceci à condition d'avoir un schéma de jeu d'attaque et de bonnes intentions.

Entre une Etoile qui a manqué son entame du championnat et une USM perturbée par l'élimination prématurée en Champions League CAF, le classico de ce soir prendra la tournure d'un match âpre et disputé. Justement, l'Etoile, avec un effectif réduit à 14 joueurs lors du match inaugural à domicile face à l'OB le 31 août dernier, va devoir rattraper les points perdus et cela passe par un bon résultat à Monastir. La clé sera le topo dans le jeu proposé. Ainsi, volet effectif, la bonne nouvelle vient de la confirmation de la mise à disposition des nouvelles recrues, officiellement éligibles.

Des joueurs tels que Fadi Ben Choug, Houssem Dagdoug, Walid Karoui et Firas Chaouat sont vivement attendus dans le onze rentrant, pour donner le plus escompté et donner une palette de choix à l'entraîneur en chef. L'ex-béjaois Wassim Chihi pourrait même être partant, tandis que l'ex-marsois et ailier droit Nizar Smichi le semblerait moins, étant sans doute encore inapte sur le plan physique. Volet déception, on pourra regretter le transfert avorté et le choix sportif de l'arrière droit de métier, Wajdi Kechrida, parti monnayer son talent au Qatar avec Gharrafa pour un bail d'une année.

Le club de Ferjani Sassi a fait une meilleure offre financière. Un autre camouflet est la signature du jeune Nigérian Victor Musa, un temps convoité, à l'AS Soliman. Dès lors, de la manière de jouer va dépendre grandement le résultat final. Le groupe de joueurs offensifs a les atouts pour attaquer, mais la bande à Daou doit assurer ses arrières et ce dernier doit trouver cet équilibre dans le jeu et les liaisons entre les compartiments, en garnissant son milieu de terrain qui ne manque pas de joueurs pétris de talent comme Oussama Abid qui doit se racheter aux yeux du public, Barhoumi, Ben Choug et Chihi.

Attaquer et riposter

Le coach Daou va devoir trancher et montrer ses intentions sur le plan tactique dès le début du match, en alignant une équipe à vocation offensive, s'il veut surprendre l'adversaire. S'il trouve une animation offensive efficace autour de Raki Aouani dont on attend beaucoup et qui demeure un élément sûr en attaque, Daou aura réussi alors à mettre en place un schéma de jeu offensif qui permet de marquer et faire douter davantage l'adversaire, déjà en proie au doute. S'il va jouer la prudence, ce qui n'est pas dans son adrénaline du football moderne, et de ce qu'il a montré lors de son passage au Stade Tunisien, il risque de devoir patienter longtemps et incorporer des joueurs offensifs en fin de partie, avec ses risques et périls.

Besoin de certitudes

Hormis le portier expérimenté Ali Jemal qui tient encore les bois, étant exempt de reproches, ayant même reçu une convocation en équipe nationale, en défense c'est un choix entre confirmations et attentes. Ainsi que sur les côtés avec notamment Houssem Ben Ali, c'est la défense centrale à 2 ou 3 éléments qui reste une énigme. Daou va-t-il aligner les centraux Salah Ghedamsi et Mohamed Amine Naoui et recentrer Ghofrane Naouali, arrière gauche peu fringant lors de la première journée, mais plus en verve durant la trêve amicale avec un but contre l'USBG à son actif ? Ou titulariser l'expérimenté Nassim Hnid ?

Les nouveaux joueurs étrangers d'Afrique subsaharienne, à l'instar de l'Ivoirien au milieu Cédric Gbo et le défenseur central guinéen Cherif Camara, ainsi que son compère d'attaque Kanté sont bien affûtés et prêts à prendre place dans le onze de départ ou rentrer en cours de partie. En attaque, la paire Aouani-Chamakhi (buteur face à l'OCK) ou Jartila ont les faveurs pour débuter même si, en ouverture du championnat, il y a un constat de manque de percussion et de balles de but en attaque avec des «seconds couteaux».

Pour rappel, depuis le match perdu face à l'OB il y a plus de 3 semaines, l'ESS a enchaîné par une victoire et trois nuls en matchs amicaux. Le coach Hamadi Daou a rappelé le manque de compétitivité et de dispositions physiques de son groupe à cause d'une longue trêve, mais qui peut être bonifiée par une meilleure osmose et cohésion au sein du groupe élargi de 30 joueurs qui a appris à se connaître et avec l'apport des recrues qui vont batailler chacune pour une place de titulaire.