Tunisie: L'exposition «Petit pays, je t'aime beaucoup» jusqu'au 5 octobre 2024 à L'ancien hôtel Megara - Hommage à la Tunisie

Neuf photographes belges et tunisiens ont investi, depuis le 20 septembre dernier, les murs de la villa Megara, située à l'ancien hôtel du même nom à Gammarth, pour y exposer leurs oeuvres jusqu'au 5 octobre 2024, dans une exposition hommage à la Tunisie.

Intitulée «Petit Pays, je t'aime beaucoup», renvoyant à la fameuse chanson de la Cap-Verdienne Cesaria Evora, l'exposition se veut à son tour un hymne d'amour et une célébration de notre appartenance à ce beau pays qui est le nôtre et à son histoire.

«La Tunisie, ce Petit pays aux caractéristiques uniques. Et pourtant, l'idée de «partir» est devenue un acte anodin auquel «presque tous» aspirent. Mais l'herbe est-elle, vraiment, plus verte ailleurs ? La réponse demeure souvent insaisissable. Cependant, parfois une mélodie ou une scène nous transporte dans une douce nostalgie, nous arrachant un sourire et ravivant l'espoir. C'est ce qu'on appelle l'appartenance, souvent oubliée. A la quête incessante d'un souffle nouveau, les citoyens essayent de maintenir le cap vers des horizons prometteurs», notent les organisateurs.

C'est à travers les regards et les ressentis de David Ameye, Mehdi Ben Temessek, Raouf Bouchamaoui, Kai's, Mona Fekih Khouaja, Charles Siala, Terry Taieb, Alain Van Haverbeke et Skander Zarrad que les porteuses de ce projet, en l'occurrence la commissaire de l'exposition, Selima Kriâa, ont choisi de figurer la belle histoire de la Tunisie.

Ce projet est organisé avec le soutien de l'ambassadeur de Belgique et de la Délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie. Il est porté par L.I.V Advisory, menée par Myriam Kettou et Salima Kriâa. La scénographie de l'exposition a été réalisée par Wadi Mhiri.

«Petit pays, je t'aime beaucoup» est complétée par la parution d'un ouvrage collectif comprenant entre autres des textes de Alya Hamza, Nadia Zouari, Donia Chaouch, Rafla Hefaiedh Ayed, Sarah Ben Romdhane, Mona Fkih Khouaja, Alain Van Haverbeke, Raja Essefiani et François Dumont.