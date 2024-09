Gabon: Zita Oligui Nguema en faveur du renforcement des liens diplomatiques et culturels entre les nations

Le mercredi 25 septembre, le Dr. Jill Biden, Première Dame des États-Unis, a convié un groupe prestigieux de personnalités internationales à un brunch au Pier 57 de New-York, en marge de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cet événement, haut en couleur, a réuni des leaders d'opinion et des figures influentes, afin de renforcer les liens diplomatiques et culturels entre les nations.

Le Dr Jill Biden a chaleureusement accueilli ses invités, dans une atmosphère à la fois conviviale et formelle. Parmi les Premières Dames présentes, Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon. Son engagement en faveur des droits des femmes, de l'éducation au Gabon et en Afrique, lui confère une place de choix sur la scène internationale. Sa participation à ce brunch met en lumière non seulement l'importance de son rôle, mais également son influence croissante dans les discussions mondiales sur des enjeux cruciaux.

Après un mot de bienvenue chaleureux et plein d'engagement pour les valeurs de solidarité et de coopération internationale, les convives ont pu apprécier une prestation de danse contemporaine, ajoutant une touche artistique à cet événement diplomatique. Cette performance, alliant créativité et diversité culturelle, a captivé les invités et renforcé le message d'unité et d'échange.

L'événement organisé par la Première Dame américaine illustre l'importance des rencontres informelles dans le cadre de la diplomatie moderne. En créant un espace propice à l'échange, elle a contribué à renforcer les liens entre les nations et à mettre en lumière les enjeux globaux qui nous touchent tous. Le brunch s'est terminé par une photo de famille, pour immortaliser ce moment de partage et de dialogue.