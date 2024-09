Angola: Le PR aborde la coopération avec son homologue ghanéen

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a analysé mercredi, avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les deux hommes d'État sont à New York, aux États-Unis, où ils participent à la 79e Assemblée générale des Nations Unies.

L'Angola et le Ghana, qui partagent une histoire commune dans la lutte pour l'indépendance nationale, ont signé les premiers instruments juridiques et de coopération en 1976.

Les visites du Président de la République, João Lourenço, au Ghana, en août 2021, et de son homologue ghanéen, Nana Akoufo-Addo, en Angola, en 2019, démontrent l'intérêt des pays pour l'approfondissement et l'élargissement, au plus haut niveau, les liens d'amitié.

En février de cette année, l'Angola et le Ghana ont signé, à Luanda, neuf mémorandums d'accord, dans le cadre de l'expansion des relations bilatérales.

Les instruments juridiques, paraphés lors de la VIe session de la Commission de coopération bilatérale Angola-Ghana, couvrent les secteurs des ressources minérales, du pétrole et du gaz, de la culture et de l'art, du tourisme, de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, de l'éducation, de l'exportation et de l'importation et d'Échange de diffusion télévisuelle et radiophonique

Hommes d'affaires américains

Conformément à l'ordre du jour de la troisième journée de travail à New York, João Lourenço a également reçu mercredi la présidente de l'International Crisis Group, Confort Ero.

L'International Crisis Group est une organisation indépendante qui oeuvre pour prévenir les guerres et élaborer des politiques visant à construire un monde plus pacifique.

Dans une autre audience, Borge Brende, président du Forum économique mondial, a été reçu.

Le Forum économique mondial est l'Organisation internationale de coopération public-privé.

Il fournit une plate-forme mondiale, impartiale et à but non lucratif pour une connexion significative entre les parties prenantes afin d'établir la confiance et de construire des initiatives de coopération et de progrès.

Cela a été suivi d'une audience avec Florizelle Lizer, présidente du Corporate Council on Africa (CCA).

Cette entité américaine fera la promotion du Forum des Affaires Etats-Afrique en Angola au milieu de l'année prochaine.

La dernière réunion de ce type a eu lieu cette année dans la ville américaine de Dallas, au Texas, en présence du Chef de l'État, João Lourenço.

Amos Hochstein, conseiller du président américain pour les infrastructures, a également été reçu le même jour.