Afrique Australe: L'Angola et la Zambie renforcent leurs connaissances sur la justice environnementale

Luanda — Les Républiques d'Angola et de Zambie ont échangé, pendant trois jours, des expériences sur le processus de justice environnementale et des droits de l'homme, dans le but de renforcer les relations entre les deux pays, a déclaré mercredi, la secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Cardoso Januário.

La gouvernante a fait cette déclaration à l'issue du séminaire d'échange d'expériences entre les institutions des Droits de l'Homme des deux pays frontaliers, les Plateformes des Droits de l'Homme, promus par le département de tutelle en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

A l'occasion, la secrétaire d'Etat a indiqué que l'objectif principal de cette rencontre était de partager les bonnes pratiques et les défis entre ces deux Etats de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Selon la secrétaire, la Zambie travaille avec des commissions de structure nationales, tandis que l'Angola a une structure au niveau local, dans laquelle ses commissions travaillent en deux sous-commissions: l'une de protection et l'autre de promotion, où elles travaillent également avec les provinces sur les questions environnementales.

"Cet échange d'expériences vient maintenir l'union entre les deux pays voisins, qui ont des aspects et des défis communs", a indiqué Ana Cardoso Januário, soulignant que la rencontre visait à renforcer les mécanismes des droits de l'homme des CLDH à travers des pratiques culturellement fondées et largement acceptées.

La gouvernante a ajouté que le séminaire visait également à renforcer le principe d'interconnexion de la justice sociale et environnementale, afin de souligner l'importance de la coopération au-delà des frontières Sud-Sud, en reconnaissant que la dégradation de l'environnement ne respecte pas les limites géographiques.

Selon le secrétaire d'État, l'initiative de ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action de la Stratégie nationale des droits de l'homme (Décret présidentiel nº 100/20, du 14 avril), un instrument de politique publique en matière de droits de l'homme intégré par un cadre d'actions à développer pour atteindre la majorité nationale en matière de droits de l'homme.

À cet effet, la Stratégie prévoit le renforcement du travail des Comités Locaux des Droits de l'Homme - CLDH (Décret Exécutif nº 240/20 du 2 octobre) définis comme structures intersectorielles, dont l'objectif est la mise en oeuvre locale de la Stratégie Nationale des Droits de l'Homme et des politiques définies par l'Exécutif dans le cadre de la promotion et de la protection de cette matière.

Elle a ajouté que le plan local est organisé aux niveaux provincial, municipal et communal, et que 18 comités provinciaux, 164 au niveau municipal et 105 au niveau communal, ont été investis et fonctionnent actuellement.

La collaboration entre l'Angola et la Zambie au cours du séminaire a fourni l'occasion d'élaborer des recommandations conjointes et un plan d'action pour améliorer les rapports sur les droits de l'homme et la justice climatique au niveau local.

Le séminaire, qui a duré trois jours, a compté sur la participation des 40 formés et réuni des représentants des Comités locaux des droits de l'homme (CLDH) d'Angola, notamment des provinces de Luanda, Huila, Cuando Cubango et Moxico, ainsi qu'un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme de Zambie et du Centre de justice environnementale de Zambie.