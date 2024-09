Angola: Le pays et le Salvador signent un mémorandum d'accord

Luanda — L'Angola et le Salvador ont signé mercredi, à New York, un mémorandum d'accord pour établir un mécanisme de consultations politiques. L'instrument vise à établir un mécanisme de consultations politiques entre les deux pays dans le but de renforcer la coopération amicale et le respect mutuel.

Les signataires de cet accord étaient la secrétaire d'État chargée des relations, Esmeralda Mendonça, et la vice-ministre des Affaires étrangères du Salvador, Adriana Mira de Pereira. Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Salvador sont relativement récentes et font partie d'un effort plus large des deux pays visant à renforcer leurs liens avec différentes nations de la communauté internationale.

L'Angola, situé au sud-ouest de l'Afrique, et le Salvador, en Amérique centrale, partagent un intérêt commun dans la promotion de la coopération Sud-Sud, qui implique le renforcement des relations entre les pays en développement. L'Angola et El Salvador recherchent des partenariats dans des domaines tels que l'économie, la culture, le commerce et le développement. Bien que les relations entre les deux pays ne soient pas encore largement développées, il existe un potentiel d'échanges important, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et l'éducation.

L'Angola est membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tandis qu'El Salvador fait partie du Système d'intégration centraméricain (SICA). Les deux pays participent également à des organisations multilatérales telles que les Nations Unies et la Communauté des pays de langue portugaise (dans le cas de l'Angola), ce qui crée des opportunités de coopération dans les forums internationaux.

L'Angola, dont l'économie est l'une des plus dynamiques d'Afrique subsaharienne en raison de ses réserves pétrolières, cherche à diversifier ses partenariats internationaux. El Salvador, à son tour, étend sa politique étrangère au-delà de l'Amérique latine, cherchant à renforcer ses liens avec les pays africains et asiatiques. Bien que les relations entre l'Angola et le Salvador soient encore à leurs débuts, le contexte de coopération internationale et les opportunités économiques et politiques pourraient favoriser un renforcement de ces liens dans le futur.