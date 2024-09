Sénégal: Kolda - Le centre zootechnique expose ses résultats 'satisfaisants' en matière d'innovation technologique

Le gouverneur de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a exhorté mercredi les agriculteurs et éleveurs du Fouladou à s'approprier davantage les innovations du centre de recherche zootechnique installé par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) dans cette région.

Le chef de l'exécutif régional, venu présider la "Journée portes ouvertes" du centre de recherche zootechnique de l'ISRA, a fait observer que les chercheurs de cette structure "sont en train de trouver des résultats extraordinaires" en matière d'innovation technologique et scientifique.

Mais l'appropriation de ces résultats "mérite d'être boostée, voilà pourquoi j'en appelle à la communauté des agriculteurs et éleveurs de la haute Casamance, à davantage se rapprocher des techniciens et chercheurs pour développer le secteur de l'agriculture en général", a-t-il dit.

Le gouverneur a magnifié le travail du centre de recherche zootechnique de Kolda et se dit confiant pour la suite.

"Nous sommes rassurés par ce que nous avons vu ici, et même confiants pour l'avenir parce que notre pays s'est doté de ressources humaines et d'une expertise de qualité en matière de science et de technologie", a-t-il déclaré.

"Nous avons vu des productions de semences, des parcelles, des races Ndama pour améliorer la génétique de vaches", fruit d'un travail visant à "traduire en actions concrètes la volonté des autorités, il reste maintenant l'appropriation par les communautés de ces résultats", a indiqué Moustapha Ndiaye en marge de la journée portes ouvertes, qui célèbre les 50 ans de l'ISRA.

Le directeur du centre de recherche de zootechnique de Kolda, Amidou Tall, a pour sa part exprimé son souhait de travailler à consolider les acquis enregistrés par ce démembrement de l'ISRA "pendant ces 50 dernières années en matière de recherche et d'innovation" dans le Fouladou.

"En association avec nos partenaires, nous organisons cette année l'anniversaire de nos 50 ans. Pendant ces dernières années, notre centre qui a une vocation zootechnique", a travaillé sur plusieurs projets dont la conservation de la race de vaches dite Ndama, a-t-il indiqué.

Il a également cité l'introduction de nouvelles technologies dans le domaine de l'agriculture, "avec l'accompagnement des producteurs", ainsi que "la production de semences que nous allons consolider".

Il a en outre plaidé en faveur de la mobilisation des ressources financières et humaines suffisantes pour la conduite des activités du centre zootechnique de Kolda. De même a-t-il prôné une plus grande vulgarisation des résultats des recherches conduites par le centre dans différents secteurs allant de l'agriculture à la pêche en passant par l'agroforesterie et l'élevage.

Il est à signaler que cette "journée portes ouvertes" a été l'occasion, pour des acteurs du secteur, de visiter des champs d'arachide, de fonio et de mil.

Des productions de semences ont été exposées.