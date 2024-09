Angola: L'écrivain Jofre Rocha honoré dans une rencontre intergénérationnelle

Luanda — L'écrivain et nationaliste angolais Jofre Rocha, pseudonyme de Roberto de Almeida, a été honoré mercredi, à Luanda, pour l'ensemble de son oeuvre et de sa carrière littéraire, au cours d'une rencontre intergénérationnelle. L'événement, promu par la Brigade Jeune Littérature et le Gouvernorat provincial de Luanda, avait pour objectif d'établir un contact direct entre les écrivains de la nouvelle et de l'ancienne génération, ainsi que de transmettre le témoignage et l'héritage culturel.

Selon le président de la Brigade Jeune Littérature, Carlos Pedro, le choix de l'écrivain Jofre Rocha est né du fait qu'il était un élément constitutif de la base de la littérature angolaise, dans un contexte d'oppression coloniale, soulignant qu'il (l'écrivain)a toujours su présenter, dans sa jeunesse, son manifeste sur la lutte de libération nationale dans ses écrits et a réussi à atteindre les objectifs recommandés.

À son tour, Roberto de Almeida (Jofre Rocha) s'est réjoui de cet hommage, donnant un aperçu de sa vie depuis son enfance, marquée par son éducation primaire, sa passion pour l'écriture, son implication dans la lutte de libération et sa vie politique, un parcours toujours accompagné du monde littéraire.

Au cours de l'événement, qui s'est déroulé à la bibliothèque du Gouvernorat provincial de Luanda, le lauréat a reçu le diplôme d'honneur, et il y a eu également des moments de récitals de poèmes. Jofre Rocha a publié plusieurs ouvrages, dont « Tempo de Cicio » (1973), « Madrugada » (1976), « Estórias do Musseque », « Peço a Palavra - Peças de Oratorária Parliamentária » (2012). Roberto António Victor Francisco de Almeida est né à Ícolo e Bengo le 5 février 1941.

"C'est un sociologue, journaliste, homme politique, écrivain et poète angolais qui a occupé d'importantes fonctions publiques et gouvernementales dans le pays, notamment président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2008 et vice-président du MPLA de 2008 à 2016".

Également connu sous le pseudonyme littéraire Jofre Rocha, c'est un écrivain renommé. Il est membre fondateur de l'Union des Ecrivains Angolais (UEA), où il a occupé le poste de président de son assemblée générale de 1986 à 1997. Il est également l'un des fondateurs de l'Académie Angolaise de Lettres.