Congo-Kinshasa: Les difficultés d'accès et de financement entravent la réponse humanitaire dans les Nord et Sud Kivu et l'Ituri (OCHA)

Les difficultés d'accès et de financement entravent la réponse humanitaire dans les provinces du Nord et Sud-Kivu ainsi que dans l'Ituri, révèle le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Les interventions dans les zones contrôlées par les groupes armés sont affectées et très limitées malgré les besoins élevés, selon le rapport d'OCHA, rendu public mardi 24 septembre 2024.

D'après cette structure onusienne, cette réduction de l'espace humanitaire est le premier défi opérationnel bien que le financement reste une autre contrainte persistante de la réponse humanitaire en RDC. Ce rapport de OCHA indique que le financement sur l'ensemble des projets en cours jusqu'au mois de juillet représente environ 23% du budget sectoriel requis. Ce financement reste insuffisant au début du deuxième semestre.

OCHA note également que l'assistance humanitaire se concentre plus sur les crises causées par les déplacements liés aux conflits armés au détriment des interventions relatives aux inondations ou à l'insécurité alimentaire qui ont mobilisé peu de réponse.

Ce rapport ajoute que l'escalade de la crise du M23 dans la province du Nord-Kivu et les attaques armées récurrentes dans l'Ituri occasionnent de nouveaux déplacements des populations, des retours massifs forcés des populations et des besoins humanitaires multisectoriels sont signalés dans les zones en crise.

D'après ce rapport, au moins 4,7 personnes ont reçu une assistance humanitaire au 31 juillet.

En outre une nouvelle flambée des violences a coûté la vie à 31 civils depuis le 13 septembre dans le territoire de Djugu ainsi que plus 60 000 personnes coupées de l'assistance humanitaire à Fataki, Mangala et Drodro à cause de la violence, indique enfin ce rapport.