Cote d'Ivoire: Réhabilitation du musée des civilisations - Les travaux lancés

Le projet de réhabilitation du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire, a un coût global de 2,2 milliards de Fcfa. La France fait un apport de 1,3 milliards de Fcfa. L'Etat ivoirien apporte 900 millions de Fcfa.

Pour les travaux, il s'agira de la rénovation des bâtiments, l'aménagement d'espaces modernes et interactifs, et l'introduction de technologies de pointe pour la conservation des oeuvres, la mise en récit de l'histoire du Djidji Ayôkwé (le tambour parleur du peuple Atchan) et l'organisation de colloques internationaux qui consisteront à connaître et à faire connaître l'histoire du Djidji Ayôkwé.

Le projet vise également à renforcer la capacité du musée à attirer davantage de visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, en offrant une expérience enrichie et immersive.

Le coup d'envoi des travaux de réhabilitation a été donné lors d'une cérémonie officielle ce mardi 24 septembre sur le site même dudit musée sis au Plateau en présence de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, de Sem Jean-Christophe Belliard, Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, et de la chefferie ébrié, dépositaire traditionnel du site.

Françoise Remarck a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers les partenaires qui ont rendu ce projet possible, notamment la France, ainsi que la chefferie ébrié pour leur soutien indéfectible.

L'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Sem Jean-Christophe Belliard a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir les initiatives culturelles et patrimoniales en Côte d'Ivoire.

En tant que gardiens des us et coutumes, les Chefs Traditionnels Ebrié ont exprimé leur enthousiasme et leur soutien pour la réhabilitation du musée, soulignant l'importance de préserver l'histoire et la culture locale et surtout leur impatience vis-à-vis du retour de leur tambour parleur.