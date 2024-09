Maroc: L'exposition 'The Fabric of Identities', une invitation à découvrir les liens entre les traditions vestimentaires marocaines et roumaines

Rabat — L'exposition "The fabric of identities: traditional costumes from Morocco and Romania", qui se tient jusqu'au 15 décembre au Musée national de la Parure aux Oudayas à Rabat, est une invitation à découvrir les liens entre les traditions vestimentaires marocaines et roumaines.

Cette exposition, initiée par la Fondation nationale des musées (FNM), l'ambassade de Roumanie au Maroc et le Musée du Village Dimitrie Gusti à Bucarest, se veut une immersion totale dans le patrimoine culturel et vestimentaire riches des deux pays, qui partagent une même passion pour l'ornementation et la préservation du savoir-faire ancestral.

Elle dévoile également les similitudes et les influences réciproques entre les costumes des deux pays, et ce à travers une sélection de broderies, vêtements et bijoux où chaque motif raconte une histoire, exprime une identité et témoigne des échanges culturels entre les régions.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de Roumanie à Rabat, Mme Maria Ciobanu, a indiqué que cette exposition est "un beau témoignage de notre désir commun à faciliter une meilleure connaissance entre nos deux peuples et de confirmer le climat d'amitié et de coopération tissé entre nos deux pays, depuis plus de 60 ans", soulignant que l'amitié maroco-roumaine est basée sur "la confiance et le respect mutuel".

"Les costumes et les objets choisis pour cette exposition sont des symboles emblématiques de la culture traditionnelle de nos deux pays qui, déclinés en variations infinies, ont gracieusement perduré au fil des années", a ajouté Mme Ciobanu, relevant qu'à l'image des costumes marocains, les costumes roumains sont également des pièces emblématiques d'une variété extraordinaire.

Pour sa part, le chef du département des musées à la FNM, Abdelaziz El Idrissi, a indiqué que cette exposition qui comprend plus d'une centaine d'objets et de tenues traditionnelles des différentes régions du Maroc et de la Roumanie retrace à la fois l'histoire et la géographie humaine des deux pays, ajoutant qu'elle met aussi en avant les spécificités de la Méditerranée.

Le public aura ainsi l'occasion de découvrir un parcours qui révèle tout le potentiel créatif de ces patrimoines vivants, à la fois témoins du passé et sources d'inspiration pour la haute couture contemporaine, a-t-il ajouté. De son côté, la directrice du Musée du Village Dimitrie Gusti à Bucarest, Paula Popoiu, a révélé que cette exposition, qui contient plus d'une centaine d'objets issus de la tradition roumaine, est une sorte de dialogue entre le patrimoine culturel marocain et roumain, ajoutant que les objets exposés représentent les différentes régions des deux pays.

Elle a également relevé les similitudes entre les habits traditionnels et les bijoux des deux pays, ajoutant que "cette exposition constitue également un pont culturel entre les deux pays amis".

La conservatrice du Musée national de la parure, Fatima-Zahra Khlifi, a, quant à elle, indiqué que "cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération culturelle entre les musées marocains et les musées roumains, se veut un exemple concret de la manière dont la culture peut aider à rapprocher les peuples et à célébrer la diversité culturelle".

"Elle met pareillement en lumière la convergence et la divergence des deux pays à travers des costumes qui représentent des symboles et des motifs ancestraux qui ont perduré au fil des années", a-t-elle souligné, ajoutant que "les objets exposés sont des objets ambassadeurs de la culture qui nous facilitent une compréhension, une appréciation et un respect du patrimoine culturel des deux pays".

Cette exposition constitue ainsi une invitation à célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel de ces deux pays et de sensibiliser à l'importance de sauvegarder et de transmettre ces trésors aux générations futures.