Maroc: Le renforcement de la coopération judiciaire au centre des entretiens de M. Abdenabaoui en Autriche

Rabat — Le renforcement de la coopération judiciaire entre le Maroc et l'Autriche a été au centre des entretiens, mercredi en Autriche, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), M'hammed Abdenabaoui, avec le Président de la Cour suprême de la République fédérale d'Autriche, M. Georg Kodek, et la ministre de la Justice, Mme Alma ZADIĆ.

Un communiqué du CSPJ indique que les entretiens de M. Abdenabaoui avec le Président de la Cour Suprême ont porté sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre la Cour de Cassation du Royaume du Maroc et la Cour Suprême de la République Fédérale d'Autriche, à travers l'activation du mémorandum d'entente signé entre les deux Cours Suprêmes en 2022, en élaborant un plan sur les formes de coopération judiciaire et les échanges d'expertises et d'expériences, sur la base des informations fournies lors des entretiens entre les délégations des deux pays sur le système judiciaire des deux pays et sur les expertises judiciaires des deux Cours.

De même, les entretiens entre M. Abdenabaoui et Mme ZADIĆ ont porté sur les perspectives de développement de la coopération entre les pouvoirs judiciaires marocain et autrichien. Les deux parties ont également exploré les moyens appropriés à même de soutenir et renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays, en phase avec les relations bilatérales historiques qui datent d'environ 242 ans.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République d'Autriche, Azzedine Farhane. M. Abdenabaoui, qui est accompagné d'une délégation de hauts responsables du Conseil, effectue une visite officielle aux institutions judiciaires de la République d'Autriche à l'invitation de M. Kodek, Président de la Cour suprême.

Le Royaume du Maroc et la République Fédérale d'Autriche ont commémoré 240 ans de relations historiques lors de la visite, le 28 février 2023 à Rabat, du chancelier autrichien Karl Nhammer, rappelle le communiqué.