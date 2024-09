Maroc: Signature de trois conventions de partenariat pour accompagner la mise en oeuvre de la stratégie 'Maroc Digital 2030'

Rabat — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a signé, mercredi en marge de la cérémonie de lancement de la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", trois conventions de partenariat avec des départements ministériels, établissements publics et acteurs de l'écosystème numérique.

Un communiqué du ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration indique que la première convention, signée avec le ministère délégué chargé du Budget, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Conseil de surveillance de l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée, l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, la Fédération marocaine de l'externalisation des services et la Fédération marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring, porte sur le contrat-programme 2024-2030 pour le développement du secteur de l'externalisation des services.

Ce contrat programme vient donner un caractère officiel aux engagements des parties à mettre en oeuvre, de manière efficace, les mesures prévues dans la stratégie en vue de développer le secteur, notamment à travers la création de 130.000 emplois d'ici 2030, précise le communiqué.

La deuxième convention de partenariat, signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Centre national de la recherche scientifique et technique, concerne le programme de bourses pour les doctorants-moniteurs à l'horizon 2026.

Le programme offre 550 bourses d'une valeur de 7.000 dirhams par mois sur une période de 3 ans, financées par le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration. Ce programme vise à encourager la recherche dans les domaines des technologies avancées et de la digitalisation et à préparer une nouvelle génération de formateurs.

La troisième convention, signée avec le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, vise à valoriser l'offre de formation professionnelle dans le domaine du numérique et à accroître l'attractivité du Maroc. Cette convention constitue une avancée majeure pour renforcer l'attractivité des formations professionnelles orientées vers le secteur numérique et le renforcement des talents numériques.