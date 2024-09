Maroc: Lancement du Prix MedFilm Festival dédié aux jeunes talents du cinéma (Présidente du Festival)

Rabat — La présidente fondatrice du MedFilm Festival, Ginella Vocca, a annoncé, mercredi, à Rabat, le lancement du prix MedFilm Festival aux jeunes talents du cinéma, dans le cadre de la troisième édition du festival tenue sous le thème "la Méditerranée.. une mer de cinéma".

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée à cette occasion, Mme Vocca a indiqué que grâce à la collaboration avec l'Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC) et l'Institut Culturel Italien de Rabat le festival attribuera le prix MedFilm Festival à trois jeunes talents parmi les étudiants de l'Institut, récompensant leurs courts métrages de diplôme. Il s'agit, selon la fondatrice du festival, de trois bourses de 2.500, 1.500 et 1.000 euros, ajoutant que le lauréat du premier prix participera à la 30ème édition du MedFilm festival de Rome, dans le cadre du projet Methexis.

Dans le même sillage, elle a mis en avant la collaboration étroite avec l'ISMAC et l'offre au public des courts métrages réalisés par les étudiants de l'école qui représente "un développement incroyable dans notre programme et la preuve qu'il y a un appétit pour des histoires étonnantes de nos communautés combinées".

De son côté, le directeur de l'ISMAC, Hakim Belabbes a affirmé que le prix MedFilm festival dédiés par les organisateurs aux étudiants de l'Institut constitue une initiative conjointe pour contribuer au renforcement de la coopération cinématographique, notant que "ces jeunes sont des ambassadeurs de notre patrimoine culturel commun et contribueront activement à renforcer l'image d'un espace méditerranéen ouvert et riche de sa diversité".

Il a, en outre, relevé, dans une déclaration à la MAP, que la coopération entre l'ISMAC et MedFilm festival dans le cadre de l'édition de cette année incarne la valeur de l'amitié et met en avant le rôle du cinéma en tant qu'"outil, à l'instar de la musique, permettant aux individus de divers horizons de partager leurs cultures, en dépassant toutes les limites politiques, géographiques et idéologiques".

Dans le cadre des célébrations de sa 30ème édition, le voyage du MedFilm Festival autour des rives de la Méditerranée continue avec une prochaine étape au Maroc, du 25 au 29 septembre 2024 au Cinéma Renaissance de Rabat et du 2 au 5 octobre à la Cinémathèque de Tanger.

Organisé par l'Ambassade d'Italie au Maroc et l'Institut Culturel Italien de Rabat, en collaboration avec l'Association Methexis Onlus, la Fondation Hiba, le Cinéma Renaissance de Rabat, la Cinémathèque de Tanger et l'ISMAC Rabat, cet événement, dédié au meilleur du cinéma euro-méditerranéen, amène au Maroc des films, des invités, des présentations, des masterclasses et des spectacles.

Sept films italiens, sélectionnés parmi les plus primés de 2024, figurent au programme, en commençant par l'événement d'ouverture, "Moi, capitaine" de Matteo Garrone, une odyssée aventureuse et émouvante de deux jeunes sénégalais rêvant d'un avenir en Europe, film lauréat de sept David di Donatello et candidat dans la sélection finale des Oscars 2024 pour le meilleur film international.