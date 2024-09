Sénégal: Un pédiatre déconseille la consommation des chips et des bonbons au chocolat

Dakar — Les chips, appelées également croustilles, et les bonbons au chocolat peuvent entraîner des "addictions" chez les enfants et les adultes, car ils renferment des substances ayant les mêmes propriétés que le cannabis, a averti le professeur de pédiatrie et de nutrition Mohamadou Guélaye Sall, mercredi, à Dakar.

"Les chocolats et les chips [...] renferment des substances cannabinoïdes, qui ont le même effet que le cannabis et rendent dépendants certaines personnes", a signalé M. Sall en présentant une communication sur les addictions alimentaires, lors d'une réunion de travail de l'ANSTS, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.

Les cannabinoïdes de synthèse, que peuvent contenir ces deux aliments du reste riches en sucre et en matières grasses, ont le principe actif du cannabis, selon le médecin.

Les addictions alimentaires susceptibles de découler de la consommation des chips et des bonbons au chocolat se traduisent par des "comportements anormaux", a-t-il expliqué.

Elles sont en même temps des facteurs de "déviation du goût", d'obésité et de maladies cardiovasculaires, chez les enfants surtout, selon Mohamadou Guélaye Sall.

Il y a souvent "un excès de sel et de matières grasses" dans ces deux aliments, les chips et les chocolats, qui peuvent entraîner "l'estime de soi, le manque de confiance et la dépression" chez les enfants, a-t-il poursuivi.

M. Sall invite les entreprises agroalimentaires à veiller au respect des normes de fabrication de ces deux aliments.

Il recommande aussi aux parents de garantir "une bonne diversification alimentaire" aux enfants.

La diététicienne et nutritionniste Bintou Cheikh Seck, intervenant à la réunion de travail de l'ANTS, a relevé la "progression galopante" des maladies chroniques, des maladies non transmissibles, dont le diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers.

Les pouvoirs publics sénégalais doivent mener "une politique d'information et d'éducation des populations", pour les aider à éviter ces maladies, selon Mme Seck.

"Une alimentation saine doit être fournie à l'enfant dès le bas âge. Il doit grandir avec les bonnes habitudes alimentaires", conseille-t-elle aux parents, signalant que les maladies non transmissibles pourraient faire partie des causes majeures de décès dans les vingt-cinq prochaines années.