Togo: Les comptes sont bons !

Dans la dynamique d'une orthodoxie des comptes et de gestion, la Commune de Golfe 1 s'est à nouveau sacrifiée à la tradition de la reddition des comptes pour le compte de l'année 2023.

Il était question dans la journée d'hier et celle d'aujourd'hui 25 Septembre 2024, d'une présentation des comptes de cette année d'exercice. Un compte qui s'établit selon les informations de la Direction administrative et financière de la Mairie de la Commune de Bè Afédomé, « en termes de chiffres, à un budget de 3,157 milliards de F cfa validé, mais en termes de réalisation, en recette, à 3,334 milliards de Fcfa. Et en termes de dépense, à une réalisation de 3,70 milliards de F cfa avec un résultat positif de 277 millions de F cfa ».

Président une telle rencontre qui a rassemblé autour de l'exécutif et de ses premiers collaborateurs, les chefs traditionnels ainsi que les administrés, le Premier adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1, Kofi Boko, a indiqué qu'il s'agit d' « une Journée publique de la reddition des comptes. C'est une obligation, que, arrivé à un moment, quand vous faites usage des finances publiques, vous devez rendre compte à la population qui vous a élu pour voir ce que vous avez pu faire et ce qui reste à faire. Ils sont là ensemble, ils vont vous accompagner. S'il y a à redire, ils le disent, si c'est à nous encourager, ils nous encouragent et nous disent de ne pas dormir sur nos lauriers ».

En termes de réalisation, a exposé l'élu local, « on a fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas danser et s'apprécier. Quand nous sommes venus, la commune Golfe 1, c'est une commune à problème. Nous avons hérité essentiellement du problème d'inondation, problème des voies, d'électrification. Pour l'électrification, nous avons commencé un peu et les communards sont satisfaits.

Avant, si vous allez à Klobatèmé, c'était comme un lieu abandonné, ça dépassait même l'appelation de faubourg, mais si vous avez vu le CMS que nous avons érigé là, le château d'eau, les salles de classe, les gens de Klbatèmé, aujourd'hui, ils remercient la providence. Quand vous venez à l'hôpital de Bè, nous sommes là, on travaille main dans la main. Leur ophtalmologie, c'est à l'actif de commune de Golfe 1. Le Maire se déploie beaucoup. Et le matériel de santé dont nous avons doté cette structure sanitaire, c'est ineffable.

On a même offert un appareil d'opération à cet hôpital, mais qui n'a pas cette capacité de l'exploiter, on était obligé de le convoyer au CHU Sylvanus Olympio. Nous sommes actuellement en train d'aménager là où nous avons acheté à Akodesséwa, puisque ce n'était pas fait à l'usage professionnel. Lors de nos mariages, la salle étant trop exigüe, ne peut prendre qu'une vingtaine voire une trentaine de parents et amis. Ce qui suscite des mécontentements. Actuellement nous sommes en train de construire une salle qui va contenir au moins 200 personnes... ».

En complément au Maire adjoint, c'est le Directeur des Affaires administratives et financières, Mawulikplimi Essan, en retient également d'autres réalisations. « On retient que principalement, la commune ne navigue pas à vue. Elle a un PDC dont la vision est partagée par tous. C'est ce PDC avec les quatre axes qui guident les actions de la Mairie.

On retient qu'on a dépensé 74% des ressources rentrées, en fonctionnement et 26 % sont exécutés en investissement. Principalement, on retient la construction d'un Centre Médico-Social à Klobatèmé, il faut aménager le site et il faut faire la clôture et rendre ça opérationnel avant la fin de l'année. On retient un grand projet également qui est la construction du bâtiment du Conseil qui intègre la salle de mariage et la salle de délibération du Conseil. Jusqu'à présent, c'est à des endroits inappropriés où les réunions du Conseil se tiennent. Sans oublier le secteur de l'éducation.

La Mairie est en coopération avec le centre de formation de Lomé, la Mairie promeut la prise en charge de certains étudiants au Centre de formation au métier de l'industrie, la Mairie a créé également une académie digitale numérique pour prendre en compte les aspirations des jeunes déscolarisés pour qu'ils se prennent en charge demain », a-t-il confié.

Un point fait et qui, des dires de l'adjoint au maire, a arraché un satisfecit de la part des administrés. « Chez les administrés, il y a un satisfecit total, mais ils voudraient qu'on les associe davantage à ce qu'on est en train de faire, nous ne trouvons pas d'inconvénient puisque c'est eux qui nous ont investi, et que c'est ce qu'ils demandent, on va le faire pour la plus grande transparence », a-t-il dit.

Le gendarme du nerf de la guerre au niveau de cette commune, a placé cette habitude de reddition publique des comptes dans son contexte. « La reddition des comptes, c'est une exigence de la loi sur la décentralisation et les libertés locales, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et qui ont consacré cette reddition des comptes en son article 18. Donc depuis 2023, le Conseil municipal, avec à sa tête le Maire et son exécutif ont pris sur eux de rendre compte de la gestion qui est faite des deniers de la commune, à sa population.

C'est ainsi que fin Septembre 2023, le Maire en personne a présenté les comptes des gestions 2020, 2021 et 2022 à la population et a pris l'engagement devant la population que chaque année on doit rendre compte à la population de la gestion qui est faite. Donc la reddition de comptes, c'est une occasion où on invite la population dans sa majorité à venir suivre quelles sont les ressources qui sont rentrées, comment dépenses ont été faites, lesquelles qui sont en fonctionnement, lesquelles qui sont investies donc, c'est à cette occasion que le bilan de toute une année est présentée », a expliqué M. Essan.

Si au bout de la présentation de ces comptes qui reflètent la gestion faite de cette commune pour le compte de l'année 2023, les administrés sont satisfaits, et devront toutefois faire des propositions, et dire ce qu'ils veulent encore de mieux, il faudra aussi s'approprier la boutade de Kofi Boko selon laquelle, « vous devez voir votre bourse avant d'acheter, si vous n'avez pas la bourse, vous ne pouvez que vous contenté de ce que votre bourse permet. Ils vont nous dire faire ceci, faites cela mais on verra ce qu'on peut faire avec notre budget ».

Cette session de reddition publique des comptes prend fin aujourd'hui.